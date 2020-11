Repubblica – Il Napoli non vuole correre rischi, improbabile la convocazione di Osimhen con la Roma: ecco le date del possibile rientro

Sono davvero residue le possibilità di una convocazione di Victor Osimhen in vista della partita contro la Roma, come sottolinea l’edizione odierna di Repubblica: “Victor Osimhen va verso il forfait. L’attaccante nigeriano ha ancora dolore alla spalla: ieri per la prima volta ha svolto un po’ di lavoro in campo, ma è ancora lontano dal rientro in campo. La convocazione contro i giallorossi appare molto difficile. Il Napoli non vuole rischiare e aspetterà i prossimi appuntamenti: la trasferta in Olanda contro l’Az Alkmaar o più presumibilmente il match del 6 dicembre con il Crotone,”