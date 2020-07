Repubblica: “Lille costretto a fare cassa, Osimhen potrebbe arrivare in Italia già nelle prossime ore!

L’affare Osimhen sembra ormai pronto alla fumata bianca, con Napoli e Lille in procinto di stringersi la mano per un’operazione decisamente importante: nelle casse del club francese finirà una cifra intorno ai 60 mln di euro, mentre al giocatore dovrebbero andare 5 mln di euro a stagione per un contratto di cinque anni. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’accelerata è arrivata proprio nelle ultime ore, viste “le difficoltà economiche dei francesi, costretti a fare cassa entro domani per i paletti del fair play finanziario”.

Resta da capire, dunque, quando l’operazione verrà ufficializzata e quando il giocatore sarà in Italia per gli ultimi step decisivi: come si legge sempre su Repubblica, “Osimhen potrebbe arrivare in Italia per le visite mediche già nelle prossime ore, se non ci saranno intoppi”.