A 30 anni Kostas Manolas potrebbe tornare in Grecia. Come riporta Repubblica il giocatore ha un contratto di ancora 3 anni a oltre 4 milioni annui, un fardello pesante per il bilancio del Napoli ed in queste ore sarebbe piombata un’offerta da parte dell’Olympiakos, o almeno una forte richiesta di informazioni.

Il Napoli ci pensa e nel caso servirà un sostituto con Senesi sempre nella lista di Giuntoli.