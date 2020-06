Repubblica – Mertens non recupera: giocherà Milik dal primo minuto

Secondo quanto spiegato da La Repubblica, Napoli-Juventus non dovrebbe vedere Dries Mertens partire titolare in gara. Questo perché il belga, già non in condizioni fisiche perfette nella gara contro l’Inter, sarebbe affaticato e non in grado di giocare dall’inizio. Al suo posto dovrebbe iniziare la partita Arek Milik, che quindi giocherà titolare contro la sua potenziale nuova squadra.

In generale Gattuso dovrebbe adoperare addirittura 5 cambi rispetto alla partita precdente, con gente come Callejon, Mario Rui e Fabian Ruiz che dovrebbe giocare dall’inizio contro i bianconeri. In porta, come noto, ci sarà invece Alex Meret, in sostituzione delllo squalificato Ospina. Mertens dunque dovrebbe partire dalla panchina ma difficilmente, al di là di ogni risultato, Gattuso deciderà di non buttarlo nella mischia comunque.