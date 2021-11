Repubblica – Mertens, il Napoli non vuole esercitare l’opzione per un altro anno: ipotesi addio concreta

La separazione tra il Napoli e Dries Mertens parrebbe farsi sempre più concreta. Questo è quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, che ha fatto il punto della situazione sul futuro in azzurro dell’attaccante belga, che il prossimo 6 maggio compirà 35 anni: “Ha l’opzione per un’altra stagione, ma il club di De Laurentiis non è intenzionato ad esercitarla, almeno per il momento. Lui ci spera ancora e lo ha detto dal ritiro della nazionale belga, dove è stato celebrato per le 100 presenze: «Finché mi vogliono, resto a Napoli, poi eventualmente mi cercherò un’altra sistemazione. Adesso non ci voglio pensare».

La sua stagione è appena cominciata: ha segnato un rigore al Legia Varsavia e si è sbloccato dopo mesi in cui ha lavorato tanto per superare l’operazione alla spalla. Deve provare a meritarsi la “conferma” con un’annata straordinaria a livello realizzativo. É questo l’unico modo per cambiare il copione. Guadagna tanto (4,5 milioni) e il nuovo corso del Napoli sul tetto ingaggi sembra andare proprio nella direzione opposta alla conferma del belga“.