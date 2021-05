Repubblica – Napoli, ADL pronto alle cessioni eccellenti senza Champions: la situazione

Dopo il pari con il Verona ,che ha sancito l’esclusione dalla Champions per il Napoli, l’edizione odierna della Repubblica fa il punto della situazione sul tetto ingaggi. Senza gli introiti della coppa (circa 50 milioni) e un anno dopo gli stadi chiusi per via del Covid, stipendi come quelli di Koulibaly, Mertens, Fabìan e Insigne sono diventati insostenibili, spianando di fatto la strada a qualche cessione eccellente. Proprio per questo motivo ADL si è mosso sul mercato allenatori, scegliendo Sergio Conceiçao, in modo da risparmiare anche sul tecnico azzurro nella prossima stagione. Domani il portoghese è atteso in Italia, ma nel frattempo anche Galtier si è fatto sentire dicendo di valutare anche l’offerta del club azzurro.