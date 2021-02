Repubblica – Napoli, ADL smentisce le voci sull’addio di Giuntoli: la risoluzione costerebbe troppo

Mentre Gattuso e De Laurentiis continuano ad essere separati in casa, nel tweet di ieri si conferma un ritrovata lucidità da parte del patron azzurro, dove smentisce tutte le voci su un possibile allontanamento del suo ds. La risoluzione di Cristiano Giuntoli sarebbe un rischio troppo elevato, in primis per i costi troppo alti poichè ha ancora tre anni di contratto.

La crisi causata dal Covid è alle calcagna di tutti i club di Serie A e pare abbia colpito anche il Napoli. Gli azzurri in questra finestra di mercato si sono mossi solo in uscita non facendo registrare alcun acquisto. Quindi per il momento si possono solo arginare i danni e calmare i bollenti spiriti. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica.