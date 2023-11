Repubblica – Napoli, da valutare le condizioni degli infortunati Meret e Mario Rui

La Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Napoli: “La settimana della sosta priva gli azzurri di 12 protagonisti, ma a Castel Volturno ci sarà Victor Osimhen. Sta svolgendo un lavoro personalizzato e continuerà per tutta la settimana. Non è stato convocato dalla Nigeria e avrà il tempo per prepararsi con calma. Da valutare intanto le condizioni dei due infortunati di domenica: Meret si è fermato durante il riscaldamento per un risentimento al polpaccio e non ha potuto rispondere alla chiamata di Spalletti con l’Italia, Rui ha riportato un colpo all’adduttore: si teme una lesione”.