Repubblica – Napoli, è tutto pronto per il rinnovo di Spalletti fino al 2024

Secondo La Repubblica, il Napoli e Luciano Spalletti, attuale allenatore azzurro, andranno ancora avanti insieme: “E’ tutto già scritto e pronto e si tratta solo di formalizzarlo. Per il presidente Aurelio De Laurentiis è solo una formalità: c’è una clausola unilaterale per prolungare fino al 2024 e il presidente può esercitarla in qualsiasi momento e lo farà. Non è da escludere che lo faccia anche in anticipo rispetto alla scadenza di maggio per dare un segnale di forte continuità a squadra e ambiente in questo rush finale decisivo per il grande traguardo. Il tecnico è ovviamente felice di proseguire e non è da escludere che le parti poi gettino le basi per un nuovo discorso fino al 2025. C’è infatti la piacevole sensazione che siano state gettate le basi per un ciclo vincente”.