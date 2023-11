Repubblica – Napoli-Empoli decisiva per Rudi Garcia: lo scenario

Come descritto da La Repubblica, il match contro l’Empoli può essere decisivo per il futuro di Rudi Garcia e in caso di passo falso, la società è chiamata a intervenire: “Una vittoria gli consentirebbe di allentare la pressione degli ultimi due giorni, l’ennesimo passo falso riaprirebbe le riflessioni della società che – dopo il no di Conte – non ha preso in considerazione l’ipotesi di un ribaltone. Ma un inatteso passo falso quasi costringerebbe il presidente De Laurentiis ad affrontare la situazione. Finora ha sempre fallito l’appuntamento prima della sosta del campionato (due sconfitte contro Lazio e Fiorentina) e non ha mai vinto dopo la Champions League (due pari e un ko)”.