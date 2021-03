L’edizione odierna della repubblica si sofferma sulla stagione del Napoli, con il quarto posto a portata di mano anche se con qualche rimpianto. Secondo il quotidiano gli azzurri, se pur conquisteranno la Champions, concluderanno la stagione con un retrogusto amaro in bocca. La rosa del Napoli non era stata sopravvalutata, ma inspiegabilmente si è persa la possibilità di giocare per il titolo già a inizio stagione, lasciando per strada punti fondamentali.