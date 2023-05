Secondo quanto riportato da La Repubblica, i giocatori del Napoli e Luciano Spalletti, allenatore azzurro, hanno stretto due patti per la fine del campionato durante la cena organizzata per festeggiare insieme lo Scudetto: “Intanto la squadra ha stretto un patto a cena per chiudere il torneo in bellezza. Due gli obiettivi da raggiungere: superare il record dei 91 punti stabilito con Sarri in panchina nel 2018 e aiutare Osimhen a mettere in cassaforte il trionfo nella classifica dei cannonieri”.