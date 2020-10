Repubblica – Napoli in 40 nella bolla: camere singole e doppi allenamenti

Napoli in isolamento a Castel Volturno dopo i due casi di positività in squadra. Svela i dettagli del ritiro l’edizione odierna di Repubblica, che scrive: “Il numero complessivo innanzitutto del gruppo squadra: 40 persone tra giocatori, staff tecnico e staff medico sono al Training Center.

Colazione, pranzo, cena e lavoro sul campo. L’alloggio è nell’ala nuova del Golden Tulip. Due piani interamente riservati al mondo Napoli. Stanze singole come chiede il protocollo e un’ulteriore restrizione per evitare contatti con l’esterno. Il club azzurro ha deciso di non usufruire della cucina dell’hotel e delle sale utilizzate spesso in passato. La sede è stata attrezzata per servire tre pasti al giorno: colazione, pranzo e cena.

Ci pensa lo chef che segue il Napoli anche in trasferta. Ambiente protetto e naturalmente ci si accomoda rispettando i turni per garantire il distanziamento. La scena sarà ripetuta per 14 giorni e quindi fino alla sfida di sbato 17 con l’Atalanta. Un copione da seguire nei minimi dettagli”.