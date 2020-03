Repubblica – Napoli in Champions League se il campionato verrà annullato

Un’ipotesi improbabile, ma che si sta facendo largo in queste ore: annullare la stagione 2019/2020 e ripartire dalla stagione 2018/2019, con il Napoli secondo in classifica e quindi in Champions League. È l’ipotesi che evidenzia l’edizione odierna di Repubblica, che vedrebbe la non assegnazione dello Scudetto nel campionato attuale, e per quanto riguarda le competizioni europee si prenderebbe in considerazione la classifica dello scorso anno, dove in Champions League andarono Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta. Ipotesi alquanto remota e che difficilmente verrà presa in considerazione.