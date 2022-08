Repubblica – Napoli, la futama bianca per Simeone può arrivare in giornata

Secondo La Repubblica, la fumata bianca tra Napoli e Verona per Giovanni Simeone può arrivare a breve: “Oltre Raspadori, è tornato in pole position pure Giovanni Simeone, congelato da tempo nonostante un accordo già trovato con il Napoli. C’è da trovare l’intesa proprio col Verona che sarà l’avversaria di lunedì in campionato. L’Hellas vorrebbe replicare la formula Petagna, ovvero prestito con obbligo di riscatto. Le cifre sono molto simili: 2 milioni più 13 per l’acquisto a titolo definitivo. Il club azzurro, invece, spinge per cambiare leggermente le modalità di acquisto: vorrebbe il diritto e non l’obbligo. Il Verona sta accettando la linea del Napoli. Ieri sera ci sono stati contatti e oggi potrebbe essere una giornata decisiva per la fumata bianca”.