Repubblica – Napoli, lo staff di Spalletti in visita a Dimaro e Castel di Sangro: le ultime

Lo staff di Luciano Spalletti è già al lavoro in vista della prossima stagione, e non solo per quanto riguarda il mercato in entrata. Due collaboratori del nuovo tecnico ovvero Marco Domenichini e Francesco Sinatti, al ritorno in azzurro dopo l’esperienza passata con Maurizio Sarri, sono stati ieri in Trentino per visionare la struttura di Val di Sole. Lì il Napoli ci resterà dieci giorni e affronterà i primi due test della stagione.

Oggi invece Sinatti e Domenichini sono attesi in Abruzzo per visionare la seconda sede del ritiro degli azzurri. Gli azzurri sosteranno lì dal 5 agosto fino al 15, ovvero fino a una settimana prima dall’inizio del campionato. Il campo degli allenamenti sarà il Patini di Castel di Sangro, dove gli uomini di Spalletti affronteranno due amichevoli. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica.