Repubblica – Napoli-Milan, De Laurentiis negli spogliatoi ha promesso un premio in denaro in caso di vittoria

La Repubblica ha fatto il punto sulla reazione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che è sceso nello spogliatoio durante l’intervallo del match contro il Milan: “Ieri si è defilato almeno per un giorno anche il presidente De Laurentiis. Ha staccato la spina dopo essere stato al fianco della squadra nelle vittoriose trasferte di Verona e Berlino e nella meno fortunata sfida contro il Milan. Per battere i rossoneri non è bastata nemmeno la discesa in campo in prima persona del presidente, che aveva promesso un premio partita ed era poi piombato nell’intervallo negli spogliatoi, riuscendo se non altro a scuotere Garcia e i campioni d’Italia. I gol di Politano e Raspadori sono serviti solo a evitare la sconfitta e non la solenne arrabbiatura di ADL, che se l’è presa pure con i dirigenti e con qualche giocatore, oltre che naturalmente con il tecnico francese”.