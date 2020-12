CdM – Napoli, Osimhen ancora ai box in via precauzionale: ecco le ultime

Victor Osimhen è un elemento fondamentale per il gruppo di Gattuso, ma sembra essere ancora alle prese con l’infortunio rimediato con la Nazionale. Infatti secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il suo rientro non è previsto nemmeno per questa settimana per la sfida contro il Crotone: “L’attaccante africano ha già saltato le sfide di campionato con il Milan e con la Roma e quella di Europa League contro i Rijeka. Non sarà della partita nemmeno con l’Az Alkmaar ed è in forse anche per la trasferta di Crotone. Cautela obbligatoria perché è un infortunio molto delicato ed è soggetto a ricaduta”.