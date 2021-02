Repubblica – Napoli, Osimhen scalpita per ritrovare una maglia dal 1′: le ultime sul bomber nigeriano

Victor Osimhen ,dopo il lungo infortunio e il Covid che lo hanno tenuto lontano dal campo per mesi, sembra che stia recuperando e le ultime partite in cui è subentrato dalla panchina lo hanno aiutato a mettere minuti nelle gambe. Il bomber nigeriano ancora non è al 100% della condizione e contro l’Atalanta, nella sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, potrebbe partire dalla panchina. Mentre per la sfida contro la Juve in programma sabato potrebbe Osimhen potrebbe rivedersi dal primo minuto. Lo staff continua a seguirlo e preparare un piano per lui per ritrovare il top della condizione in vista del match contro i bianconeri. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica.