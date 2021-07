Repubblica – Napoli, Spalletti pensa a un cambio di ruolo per Osimhen: i dettagli

Victor Osimhen non è in grado di fare solamente il centravanti, infatti anche al Lille alcune volte è partito sulla fascia sinistra. Ecco allora spuntare un’idea nella testa del tecnico toscano: ovvero adattare il bomber nigeriano sulla fascia sinistra per sfruttare la sua velocità.

L’idea di calcio di Spalletti può essere paragonata a quella di Gattuso, poichè molto simile e basato sullo stesso modulo. L’intenzione del tecnico è quella di partire con la costruzione dal basso, con gli avversari che alzandosi in pressing possano lasciare ampi spazi sulle corsie esterne. Lì, in quel caso, Osimhen potrebbe sfruttare al meglio la sua dote principale, la velocità, mettendo in grave difficoltà le retroguardie avversarie. Tutto ovviamente sarà più chiaro quando la rosa sarà al completo, e quando giocatori come Mertens e Lozano torneranno dai rispettivi infortuni.