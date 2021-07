Repubblica – Napoli, tanti i nomi sulla lista partenti: si pensa anche a più di una cessione

L’edizione odierna della Repubblica fa il punto della situazione sul mercato degli azzurri. Stando a quanto riportato dal quotidiano il mercato del Napoli in entrata non inizierà prima di qualche cessione. L’esigenza del club di ADL è quella di sacrificare anche più di uno dei suoi top player per sanare i conti dopo due anni senza Champions. I nomi più quotati per un possibile addio sono quelli di Insigne, Fabìan, Manolas, Koulibaly e Zielinski.

Se uno o due di loro dovesse accasarsi altrove, lì potrebbe iniziare il mercato in entrata con Emerson Palmieri che resta in cima alla lista degli obiettivi.