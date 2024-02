Repubblica – Napoli-Verona, Mazzarri medita il ritorno al 4-3-3: in pole Simeone

La Repubblica ha svelato le possibili scelte di formazione di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, per la sfida contro il Verona: “Licenza di segnare. Perché il Napoli ha bisogno dei gol per alimentare la rimonta Champions. Mazzarri punterà sul Cholito per restituire agli azzurri la pericolosità offensiva: spazio al tridente con Cholito, Kvaratskhelia e Politano, ansioso di celebrare il rinnovo del contratto fino al 2027 nel migliore dei modi. Mazzarri ufficializzerà soltanto nel pomeriggio le sue scelte. Ha alternato due moduli nel corso della settimana, il 3-4-3 e il 4-3-3. La tentazione forte è quella di tornare al vecchio abito tattico, quello che ha reso famoso il Napoli di Spalletti. Nessuna copia ovviamente, l’obiettivo è avere maggiore spinta propositiva contro un avversario con una sola punta di ruolo come il Verona. La decisione non è ancora presa, ma la contro-svolta tattica non è affatto da escludere. L’escluso sarebbe Ostigard: Di Lorenzo e Rui agiranno sugli esterni, Rrahmani e Juan Jesus avranno il compito di proteggere Gollini. In mediana la novità è ovviamente Anguissa, rientrato dalla Coppa d’Africa, accanto a Lobotka e Cajuste, preferito ad uno Zielinski che sembra ai margini”.