Repubblica – Ricorso Juve-Napoli, ADL e la promessa alla squadra: ecco le ultime

La battaglia legale per Juventus-Napoli non è ancora finita. In settimana Aurelio De Laurentiis presenterà un nuovo ricorso al Collegio Garanzia del CONI, che è il tribunale sportivo di terzo ed ultimo grado. Ne parla l’edizione odierna della Repubblica:

“Il Napoli chiederà la cancellazione della sconfitta di 0-3 a tavolino e la revoca del punto di penalizzazione subito contro la Juventus, e di poter giocare la partita sul campo contro i bianconeri. L’unica data a disposizione per il recupero è il 13 gennaio e dunque il responso del CONI dovrà arrivare per forza entro la fine del 2020. Il patron azzurro ha promesso a Gattuso e alla squadra di andare fino in fondo, facendo ricorso anche al Tar se necessario.”