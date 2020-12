Repubblica – Ricorso Napoli, alle 14.30 scenderà in campo De Laurentiis in persona. Retroscena sul ritiro

Giornata decisiva quella odierna per il Napoli, che scoprirà se il Collegio di Garanzia del CONI farà valere le sue ragioni e cancellerà il 3-0 a tavolino e il -1 in classifica per la vicenda del mancato match con la Juventus.

Alle 14.30 – scrive oggi La Repubblica – scenderà in campo Aurelio De Laurentiis in persona. Il presidente domenica ha assistito alla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio e ha condiviso la scelta del ritiro. Ora, però, vuole fare la sua parte perché solo insieme si potrà uscire da questo momento difficile e, pertanto, è intenzionato a dare battaglia in Tribunale.