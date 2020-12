Repubblica – Ricorso Napoli, ipotesi accoglimento parziale: il punto

L’edizione odierna de La Repubblica riferisce di ulteriori novità che potrebbero arrivare in merito al ricorso per il Napoli. Martedì la discussione al Collegio di Garanzia del Coni a cui non prenderà parte la FIGC, che non s’è costituita.

C’è fiducia in casa azzurra dopo aver preparato un dossier difensivo curato nei minimi dettagli e con il quale si punta alla cancellazione di almeno una delle due sanzioni, ossia 3-0 a tavolino e penalizzazione in classifica.

Non è escluso che il ricorso potrebbe comunque essere respinto, ma certamente non si otterrebbe meno di un accoglimento parziale, scindendo la penalizzazione in classifica dal 3- 0 al tavolino. Il -1 è sempre stato considerato una pena accessoria, legata cioè al 3- 0, ma la situazione potrebbe cambiare.