Repubblica – Rinnovo Gattuso, presto l’incontro con De Laurentiis: l’idea è di prolungare fino al 2022, la situazione

L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla trattativa del rinnovo di Gennaro Gattuso: “Tra le situazioni da affrontare e risolvere c’è quella del contratto di Gattuso, che il Napoli in teoria potrebbe ancora rescindere in maniera unilaterale: fino al 10 di giugno. Non succederà, ovviamente, perché Ringhio si è già meritato sul campo la fiducia di De Laurentiis e di conseguenza la conferma sulla panchina azzurra. Ma le parti dovranno lo stesso sedersi intorno a un tavolo, appena possibile: non avrebbe infatti senso affrontare la prossima stagione con l’allenatore calabrese vincolato al club solo fino alla primavera del 2021 e dunque sotto esame, in una sostanziale condizione di precariato. Converrà probabilmente anche al presidente prolungare il rapporto per un anno in più: fino al 2022, con l’adeguamento dell’ingaggio per il tecnico”.