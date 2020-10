Repubblica – Rischio focolaio nel Napoli, ma la Juventus vuole giocare: rinvio solo in un caso

Juventus-Napoli non sarebbe a rischio, m nemmeno è esclusa la possibilità di un focolaio in casa azzurra dopo la positività di Zielinski e un collaboratore. Fa il punto l’edizione odierna de La Repubblica, che scrive: “E’ stato dunque confermato l’allenamento di rifinitura di stamattina, subito dopo il terzo ciclo di tamponi.

Poi Koulibaly e compagni torneranno a casa per il pranzo e aspetteranno l’esito degli esami. Solo chi risulterà di nuovo negativo, ovviamente, riceverà l’ok per raggiungere nel pomeriggio lo stadio San Paolo dov’è in programma il raduno prima della partenza per Torino. Il decollo del charter potrà essere annullato solo in un caso (protocollo Lega Calcio alla mano): se i contagiati nella squadra saranno almeno 10.

Diversamente la partita con la Juventus, che da parte sua non vuole sentir parlare di rinvio, rimarrà confermata per domani. Ma Zielinski s’è allenato (non essendo scattata la quarantena dopo il Genoa) per tutta la settimana con i compagni. Nemmeno i tamponi di oggi fugheranno dunque del tutto il rischio di un focolaio”.