Repubblica – Si teme un lungo stop per Maksimovic

Il Napoli in ansia per le condizioni di Nikola Maksimovic. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che parla delle condizioni fisiche del difensore che in queste settimane è diventato un punto fermo di Gattuso dopo l’infortunio di Kalidou Koulibaly.

Il quotidiano scrive che sulle condizioni del centrale filtra meno ottimismo nelle ultime ore, in quanto il difensore serbo “sperava che si trattasse di un banale crampo, sul momento, ma gli esami strumentali previsti per stamattina potrebbero rivelare l’esistenza di un problema più serio e c’è il timore per lui di uno stop non breve” si legge. Novità dunque attese nelle prossime ore.