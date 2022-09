Repubblica – Spalletti con il Torino recupererà Demme, forse anche Osimhen

La Repubblica ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli: “Si vince tutti insieme e la riapertura della campagna abbonamenti è una mossa per chiamare a raccolta anche i tifosi: in primis per la sfida con il Torino al Maradona del primo ottobre, dopo la sosta. Intanto il Napoli potrà tirare il fiato con il morale alto. Spalletti alla ripresa recupererà Demme e forse Osimhen. Non preoccupa Politano. Pure l’emergenza ha dato finora una tregua, dopo due anni neri. Gli azzurri stanno gettando finalmente le basi per crederci e provarci davvero: in campo e fuori”.