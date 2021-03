Repubblica – Telefonate fino a tarda serata tra Gattuso e la squadra: gli azzurri si sono dati la carica a vicenda

Una vittoria, quella contro il Benevento, che può suonare la carica in casa Napoli per il prosieguo della stagione. Dopo aver ricevuto i complimenti del presidente De Laurentiis in persona al termine del successo sui sanniti, infatti, i calciatori azzurri si sono spronati a vicenda a fare di più e lo hanno insieme a mister Gattuso, con il quale sono stati in collegamento telefonico fino alla tarda serata di domenica. Insigne e compagni, scrive oggi La Repubblica, hanno sentito la necessità di confrontarsi a caldo sul confronto con la squadra di Inzaghi, caricandosi l’uno con l’altro in vista dei prossimi impegni.