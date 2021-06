Repubblica – Tottenham sulle tracce di Osimhen per sostituire Kane: il Napoli lo blinda

Dopo essere stato acquistato per una cifra complessiva intorno ai 70 milioni di euro nella passata stagione, Victor Osimhen pare sia finito nel mirino del Tottenham. Dopo la richiesta di Harry Kane di essere ceduto, gli Spurs sono alla ricerca di un nuovo centravanti che non faccia rimpiangere l’assenza del capitano. Sostituto individuato poi dallo stesso Fabio Paratici nel centravanti nigeriano del Napoli, che dopo una stagione condita da qualche infortunio di troppo, è riuscito a convincere tutti delle sue qualità sul rush finale di campionato.

Il club azzurro però reputa l’attaccante indispensabile e pare sia deciso a metterlo al centro del progetto di Spalletti, per valorizzarlo e per riportare il Napoli in Champions. Il bomber nigeriano ha un contratto fino al 2025, ma ADL per blindarlo ha intenzione di prolungare il suo contratto di un altro anno. Niente Spurs dunque, la storia d’amore tra Victor e il Napoli andrà avanti.