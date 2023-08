RILEGGI IL LIVE – Cajuste: “È un onore giocare nel Napoli, una sensazione surreale essere qui”

Cajuste: “È stata la decisione più facile della mia vita venire a Napoli, è tutto fantastico: i compagni, lo staff, il mister. Ho visto poco la città, quello che ho visto mi è piaciuto moltissimo. Lavora molto per la squadra in entrambe le fasi di gioco. Abbiamo affrontato l’Atalanta con il Midtyjlland, non è stata una grande esperienza, si tratta di una partita di tanto tempo fa. Non ho ancora parlato di Nba con Kvaratskhelia, lo farò molto presto. La serie A è un campionato difficile, molto tattico, è venuto il tempo di fare l’esperienza diretta. Ho iniziato a giocare in Cina all’età di sei anni perchè la mia famiglia si trasferì lì, prima mi piaceva il basket, poi ho iniziato a giocare a calcio perchè lo facevano tutti, mi piacciono molto Witsel, Dembelè, Pirlo, Iniesta, vari calciatori con caratteristiche differenti”

Cajuste: “Posso giocare in entrambe le posizioni a centrocampo. È un grande onore giocare con i campioni d’Italia, il Napoli ha una grande storia. Sono veramente felice, il mio obiettivo è aiutare la squadra, mi sento un pezzo di una grande macchina. Per me è stata una grande esperienza dal primo giorno, sono stato impressionato da tutti, ho visto un livello calcistico che non avevo mai raggiunto. Sono stato impressionato dagli allenamenti, ho seguito il cammino del Napoli in Champions League, è una sensazione surreale, strabiliante essere qui. A centrocampo ho dei compagni fantastici, mi hanno impressionato tanto dalla panchina Anguissa, Lobotka e Zielinski”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di presentazione di Lens Cajuste, centrocampista prelevato dallo Stade de Reims.

Dal nostro inviato Ciro Troise