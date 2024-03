RILEGGI IL LIVE – Calzona: “Se hai paura non ti presenti, è la partita dell’anno”

Calzona: “Il percorso non è finito, ci manca ancora tanto da lavorare per essere quello che vorrei io che fossimo. Dobbiamo essere squadra per 90 o 120 minuti, quello che sarà. Mi aspetto che la squadra faccia un passo in avanti, sono contento di dove siamo arrivati ma non basta, oltre questa partita abbiamo altri obiettivi. Solamente migliorando, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ho la fortuna d’allenare Lobotka anche con la Nazionale slovacca, non so cosa è successo nelle stagioni precedenti. Ha avuto sempre un rendimento altissimo, lui è una certezza, sono felicissimo d’allenarlo. Mi entusiasma De Jong, è un giocatore fisico, tecnico, moderno, ha tutto. È un titolarissimo ma il Barcellona ha una rosa ampia e troverà le giuste misure alla sua mancanza”

Calzona: “Il Napoli contro il Torino ha fatto un’ottima partita, di squadra. Kvara è eccellente, noi abbiamo migliorato tantissime cose, ci è mancato solo vincere la gara per un errore su situazioni che conosciamo. Domani è una partita importante, passare il turno vuol dire tanto a livello societario. Dobbiamo essere consapevoli che siamo forti, dobbiamo giocare dappertutto alla pari con l’avversario. Non è da tutti giocare gli ottavi di Champions contro queste squadre, mi sono concentrato, però, soprattutto sulla correzione dei difetti che in questa partita possono costare cari”

Calzona: “A me piacciono tantissimo i calciatori del Barcellona ma sono felicissimo di allenare i miei. Lamine Yamal può diventare uno dei migliori giocatori al mondo”

Politano: “Queste partite si preparano da sole, fortunatamente abbiamo molti giocatori esperti, con varie presenze in Nazionale. Non c’è bisogno di motivare nessuno, sappiamo che dobbiamo scendere in campo e dare il 100%. Il Napoli dovrà giocare da Napoli, palleggiare bene, difendere in avanti, non basso, tenere il baricentro alto. Conosciamo la forza dei nostri attaccanti, con Osimhen sappiamo attaccare la profondità”

Politano: “Domani sarà una partita difficilissima, dobbiamo cercare di sfruttare il palleggio per farli abbassare. Siamo bravi a farlo, se aspettiamo l’avversario per le nostre caratteristiche andiamo in difficoltà. Abbiamo studiato questi due giorni per capire come metterli in difficoltà. A fine allenamento abbiamo provato i rigori ma speriamo di vincere prima”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Francesco Calzona e Matteo Politan0, allenatore ed esterno offensivo del Napoli.

Dal nostro inviato Ciro Troise