RILEGGI IL LIVE – Castel di Sangro, giorno 10: vincono i “bianchi” nel segno di Llorente

18:55 – Finisce il triangolare, vincono i verdi

18:50 – Cambiano le squadre, bianchi contro verdi: a segno ancora Llorente, stavolta di testa

18:45 – Segna anche Machach con un gran tiro di sinistro, salvataggio di Manolas in anticipo su Tutino. Accorcia le distanze Llorente

18:42 – Adesso gialli contro verdi: Contini, Politano, Palmiero, Manolas, Mezzoni, Machach, Younes, Zanoli e Osimhen, nei verdi Contini, Malcuit, Luperto, Bifulco, Demme, Labriola, Tutino e Llorente. È di Politano il primo gol

18:37 – Partitella 9 vs 9, nelle fila dei bianchi Ospina, Zerbin, Koulibaly, Ghoulam, Gaetano, Lozano, Ciciretti, Sgarbi, Lozano, Zerbin, nei gialli Contini, Mezzoni, Manolas, Zanoli, Palmiero, Younes, Machach, Politano, Osimhen. Tre gol dei bianchi: due di Lozano e uno di Sgarbi

18:35 – Partitella a campo ridotto in una metà campo, nell’altra torello con Sgarbi, D’Agostino, Tutino, Llorente, Malcuit, Luperto, Labriola e Demme

18:17 – “Muovila”, insiste Gattuso. Entra Mezzoni per Ghoulam che si sposta nella posizione di Demme in mezzo al campo

18:15 – S’insiste tanto sull’organizzazione del pressing di squadra a tutto campo, va a segno Mezzoni su assist di Lozano tra i verdi

18:12 – Cinque cambi tra i verdi: Osimhen per Llorente, Younes per Tutino, Politano per Ciciretti, Mezzoni per Malcuit, Luperto per Koulibaly

18:11 – Gattuso chiede di giocare a due tocchi

18:07 – Gattuso chiede d’andare a mille all’ora, segna Tutino con una verticalizzazione, una traccia del Napoli più verticale che si sta provando a costruire

18:01 – Esercizi sulle due fasi: in porta c’è Nikita Contini, squadra divisa in gruppi, quella degli arancioni è composta da Zanoli, Labriola, Palmiero, Bifulco, Prezioso, Ferrari, Sgarbi, Zerbin, Machach, nelle fila dei verdi, invece, ci sono Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Mezzoni, Demme, Ciciretti, Gaetano, Lozano, Tutino e Llorente. Gli arancioni insistono sull’uscita palla, i verdi vanno in pressione alta

17:55 – Allo stadio c’è il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio Sergio Costa

17:47 – Gli azzurri si trasferiscono nell’altra metà campo, giochi di posizione con tre gruppi: gialli, verdi e bianchi

17:37 – Esercizi sul palleggio, ci sono anche gli ostacoli da superare per gli azzurri che scalano utilizzando i cinesini

17:20 – S’inizia col torello, Gattuso show che scherza con tutti

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della seduta pomeridiana del Napoli a Castel di Sangro. Mancano tredici Nazionali a Castel di Sangro, il gruppo è ricco di giocatori giovani o reduci dai prestiti, Senese si è fermato per una distorsione alla caviglia.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Nico Bastone