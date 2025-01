RILEGGI IL LIVE – Conte: “Buongiorno sta recuperando la condizione atletica. Sul mercato vi dico che…”

Conte: “La Juventus ha fatto un ottimo mercato, dietro hanno una storia importante. È inevitabile che ogni finestra di mercato ti può migliorare, vogliamo tornare in Europa, vale per tutte le squadre, ci si può rinforzare per il presente e il futuro. Quello che abbiamo fatto quest’estate varrà non solo per il presente ma anche per il futuro, significa mettere delle basi e aggiungere dei pezzi. Siamo stati bravi e fortunati, non è mai semplicissimo non sbagliare neanche un calciatore. Basta guardare il mercato di due anni fa, il presidente rimarca che sono stati spesi 100 milioni di euro e sono andati via tutti in prestito, è importante spenderli bene e non buttarli. A casa mia si è sempre dato il giusto peso alle cose e valore al denaro, è giusto che il club decida, sono venuto a Napoli per dare una mano al presidente e alla società in un momento difficile, bisogna essere costruttivi. Oggi abbiamo questo gruppo di ragazzi di cui sono contento, so che con loro posso andare in guerra, se arriverà qualcuno che possa migliorare l’organico e aiutarci saremo contenti, altrimenti staremo zitti, lavoreremo sapendo che poi comunque in estate questa squadra dovrà essere rinforzata. Buongiorno? Questa settimana è stato con noi, ha perso un po’ di massa muscolare, deve fare una sorta di preparazione fisica, non mi piace forzare, ho avuto tanti infortuni in carriera. L’infortunio dev’essere autogestito anche a livello mentale, ha ripreso ad allenarsi in gruppo, è molto soggettivo, ascolteremo il ragazzo, quando mi dirà che è pronto tornerà a giocare”

Conte: “Ho percepito che anche Napoli-Verona, Atalanta-Napoli, Napoli-Roma non siano partite normali, ogni partita vale tre punti. Sono partite ad altissimo indice di difficoltà, la Juventus è un osso duro, nessuno è riuscito a batterla”

Conte: “Non vedo tutti questi demeriti della Juventus, è ancora imbattuta, ci siamo dimenticati poi il gap sulle altre rispetto all’anno scorso. Il megafono mi è stato dato chiedendo di dire due parole, al giorno d’oggi è sempre più difficile sentire un grazie, è il minimo che potessi fare vedendo come si sono riversati tra l’andata e il ritorno. Saremmo ancora a Capodichino se non avessi detto qualcosa al megafono, sono situazioni che ti fanno percepire dove sei, che passione c’è. Sono delle cose che ti porterai sempre, stiamo parlando di una partita che abbiamo vinto, la seconda del girone di ritorno. Ringrazio ancora a nome mio e dei calciatori perchè tantissima gente ha sacrificato il proprio tempo per venirci a salutare”

Conte: “Sono arrivato nel 1991 alla Juventus, non mi togliete la giovinezza (ride, ndr). Sono passati quattordici anni dal periodo da allenatore sulla panchina bianconera, ho trascorso sedici anni alla Juve, gran parte della vita calcistica l’ho passata lì. Abbiamo il dovere di cercare di migliorarci quotidianamente, mi sento una persona molto più completa, ho avuto delle esperienze importanti, all’estero, da commissario tecnico, è inevitabile che nel percorso s’immagazzini sempre di più. Bisogna puntare sempre a studiare, ad evolversi, bisogna ricercare l’eccellenza, cerco di farlo continuamente. Serve fare il percorso per dare ancora più fastidio, continuare, non possiamo pensare di essere già alla fine, non dare il reale valore al tempo, al lavoro, quindi bisogna aspettare, proseguire questo percorso. Cosa manca? Mancano delle cose, non ti puoi alzare dall’oggi al domani, cercando d’ottimizzare, tirare fuori il meglio da noi stessi. Voglio andare sempre molto cauto, abbiamo bisogno di altri step, ci vogliono tempo e pazienza, piaccia o non piaccia”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte a due giorni da Napoli-Juventus, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise