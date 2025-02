RILEGGI IL LIVE – Conte: “Cercheremo di mettere l’abito giusto senza snaturarci. Non vedo compattezza dell’ambiente”

Conte: “La barca è in navigazione, siamo in alto mare, si beccano tempesta, mare calmo. La nave è in viaggio, dobbiamo vedere il porto in cui attracchiamo e capire cosa ci siamo meritati. Si capisce cosa possiamo migliorare, se c’è qualcosa da migliorare, fare un esame approfondito sapendo di contare su un equipaggio di calciatori straordinario, se siamo primi in classifica dobbiamo ringraziare loro, nessun altro, neanche me. Gli attacchi a loro sono ingiusti e disonesti perchè questi ragazzi stanno andando oltre i limiti. Stiamo affrontando una squadra forte, l’hanno dimostrato con la classifica che hanno, hanno mantenuto lo standard che si è visto contro di noi, anche noi abbiamo dimostrato di essere tosti. Chi ci ha affrontato ha sempre capito che siamo una squadra tosta, pronta a tutto. Buongiorno gioca”

Conte: “Trovo assurdo il divieto ai tifosi napoletani residenti in Campania, mi sembra una cosa unica in Italia vietare otto trasferte consecutive. Chiedo equità di provvedimenti, altrimenti uno li prende perchè ha la nomea di essere più discolo. Fortunatamente abbiamo un popolo che è dappertutto e ci fa sentire la vicinanza. Chiedo equità, uniformità di regole per tutti”

Conte: “Non vedo la compattezza d’ambiente, vi ho già risposto in passato. Mi dispiace che dopo diversi mesi non sia cambiato niente, significa che l’ambiente è questo: o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra”

Conte: “Quando ho parlato del Var, sono stato criticato anche duramente. Non ho visto tutto questa solidarietà quando ho parlato, qualche allenatore si è anche sfilato, poi dopo è tornato a lamentarsi. La Lazio è una squadra forte, domani è un’altea partita, andiamo ad affrontarla con le nostre armi, i nostri mezzi avendola preparata nella giusta maniera, con fiducia nei nostri mezzi”

Conte: “Non potevamo dare via anche Raspadori (ride, ndr), cercherò di tenere sempre i calciatori bravi. Per me è importante è che lui sappia quello che penso io. Jack, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto il suo dovere, tutti quelli che sono subentrati hanno fatto bene, su tutti Juan Jesus, sembrava che stessi schierando l’ultimo giocatore in Italia. Bisogna allenare bene i calciatori, dare le giuste istruzioni”

Conte: “Senza le competizioni europee, non c’è tanto minutaggio. Non devono mai farsi condizionare dai voti dei media sportivi ma conta quello che penso io. Se dovesse toccare a Jack, farà del suo meglio”

Conte: “Penso che quello che conta veramente tanto è il lavoro che è stato fatto, abbiamo un gruppo di calciatori che hanno sposato fin da subito, tutto ciò ci porta ad avere una classifica bellissima nonostante ci siano state, ci sono e ci saranno delle situazioni a cui dovremmo sopperire. In passato anche abbiamo cercato di bypassare le difficoltà, andiamo avanti forti del lavoro che avete fatto nonostante alcune difficoltà e il fatto che in sette mesi abbia dovuto cambiare tre sistemi di gioco. Il merito va tutto a loro che sono delle spugne e ciò mi permette anche nelle difficoltà di realizzare determinati cambiamenti. Ci sono delle situazioni che non possiamo far finta di non vedere, ci sono degli infortuni, è inevitabile che quando vanno poi a colpire determinate zone e particolari ruoli, bisogna poi trovare una soluzione sfruttando al massimo le qualità dei giocatori che abbiamo in rosa. Cercheremo di mettere l’abito giusto, ci saranno opportunità per chi finora non ha avuto grandissime soddisfazioni ma ha contribuito in modo importante ai punti che abbiamo in classifica. Non snatureremo le caratteristiche dei calciatori, anzi cercheremo di aiutarli ed esaltarli”

Dal nostro inviato a Roma Ciro Troise