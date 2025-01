RILEGGI IL LIVE – Conte: “È un altro Napoli rispetto allo scudetto, voglio tutelare ciò che stiamo facendo”

Conte: “È difficile far strada senza produrre qualcosa, se fai tanti punti non è fortuna, non è il caso o perchè altre squadre stanno performando di meno. Non è semplice il percorso, mi sono dovuto adattare a tempistiche anche riguardo all’arrivo di calciatori arrivati nelle battute finali del mercato. Ci potrà sempre tornare utile ciò che abbiamo fatto”

Conte: “Il mese di gennaio è particolare, al di là del fatto che si chiama mercato di riparazione c’è chi esce e chi entra. Siamo a metà mese, sono usciti già quattro giocatori e in termini di dinamiche umane, di spogliatoio è inevitabile che scossoni così forti possano determinare dei piccoli scompensi, dobbiamo mantenere l’unità conservata fino al 1 gennaio. I punti conquistati sono merito di tutti e 24 i calciatori, dobbiamo essere bravi anche con i nuovi, che sono dei ragazzi seri, a creare quell’alchimia cercando anche di sopperire un’assenza importante come quella di Kvara. Sono dinamiche che si sono verificate anche in passato e spero sempre meno in futuro. La realtà quotidiana ti impone di metabolizzare subito e sopperire a qualsiasi situazione. Sfida scudetto? La classifica dice che siamo in testa e l’Atalanta è vicina a noi così’ come l’Inter, non me la sento di dire che è una sfida scudetto, so che noi dobbiamo fare degli step, è ancora troppo presto. Andiamo avanti per la nostra strada, sappiamo che dobbiamo fare punti, non dobbiamo essere impiccati dal risultato, sono sfide che ci devono parlare, far capire il nostro valore. La passione a Napoli c’è sempre stata, non la puoi mai togliere. Dobbiamo alimentarla, andare avanti senza rimpianti, il tifoso apprezzerà al di là del risultato la maglia sudata”

Conte: “L’Atalanta era forte ed è rimasta forte, ha aggiunto consapevolezza perchè ha vinto l’Europa League battendo i campioni di Germania. È una realtà da tanto tempo, finchè non vinci manca qualcosa. Hanno vinto undici delle ultime dodici gare interne, siamo cresciuti rispetto all’ultima partita giocata contro l’Atalanta. Abbiamo bisogno anche di queste partite, dobbiamo misurarci, l’ho detto ai ragazzi, e capire a che punto siamo e quanto c’è da lavorare per avvicinarci sempre di più e sperare di vincere”

Conte: “Noi abbiamo 47 punti che secondo me sono frutto di un grande lavoro anche con Kvara. Questa squadra rispetto allo scudetto ha in meno Kim, Zielinski, Osimhen e Kvaratskhelia, tre facendo il paragone con la scorsa stagione. A livello soggettivo ognuno può dire la propria, penso anche a Mario Rui, Elmas e Lozano se pensiamo allo scudetto. È un altro Napoli soprattutto con la partenza di Kvaratskhelia, il lavoro ci ha portato ad avere 47 punti, siamo la squadra che è stata più volte in testa alla classifica. È un altro Napoli, diverso, ancora di più dopo la partenza di un altro pezzo da novanta, ci apprestiamo ad affrontare così le restanti diciotto gare di campionato. Riguardo al mercato, dovete fare questa domanda alla società, al direttore. Ho sposato questo club, avevo il piacere di vivere quest’esperienza con la passione della città di Napoli. Sappiamo di fare le cose nel migliore dei modi, conosciamo i nostri limiti ma dobbiamo essere ambiziosi. Se non. lo fossimo, non ci sarebbe quella determinazione, voglia, cattiveria agonistica per cercare di migliorare e stare tra le prime squadre di serie A. Testa bassa e pedalare, qualsiasi cosa accada intorno a noi. Possiamo indirizzare alcune cose, non voglio perdere energia su cose che non posso indirizzare. Devo trasferire tutta la mia energia alla squadra, devo tutelare quel qualcosa di bello che stiamo facendo”

Benvenuti alla conferenza stampa di Antonio Conte per presentare il match di domani tra il suo Napoli e l’Atalanta, anticipo serale della ventunesima giornata in programma domani sera alle ore 20:45 al Gewiss Stadium.

Dai nostri inviati a Castel Volturno Ciro Troise e William Scuotto