RILEGGI IL LIVE – Conte: “Kvaratskhelia non è stato ancora sostituito ma penso a ciò che ho”

Conte: “Vedere ragazzi come Giovanni Simeone che mettono a rischio la propria faccia o Politano che esulta dopo un recupero, l’approccio di Ngonge, Gilmour o chi in panchina come Raspadori e Rafa Marin che non hanno trovato spazio. I ragazzi stanno crescendo a livello di mentalità pensando con il noi e non con l’io. È inevitabile che il calciatore sia un po’ egoista, mi è capitato di far gol, pareggiare o perdere e di essere comunque un po’ contento. Si cresce con l’unità d’intenti, avere queste soddisfazioni come quando vengono riconosciuti attaccamento e senso d’appartenenza che si vede sempre meno nel calcio moderno, sono dei valori che dobbiamo continuare a far crescere al di là di eventuali rinforzi o uscite. Chi viene deve avere la volontà di sposare questi valori ed entrare nel mondo”

Conte: “Questo gruppo ha voglia di crescere, mentalità, fortunatamente sta finendo il mercato, sapevo che in questi 40 giorni ci sarebbero state certe problematiche, soprattutto per chi gioca meno. Capisco un po’ tutto, sono stato calciatore, mi da enorme soddisfazione che tutti abbiano scelto di stare insieme a Napoli per continuare almeno questo percorso fino alla fine della stagione. Cercherò di fare la differenza con chi c’è, hanno meritato la mia massima stima e fiducia, continuo ad alzare ancora di più l’asticella”

Conte: “I giocatori si sono guadagnati tre giorni di riposo, era giusto darglieli, abbiamo ripreso subito con un doppio allenamento per non far dimenticare alcune cose. Non sono uno che regala, a me non li hanno mai fatti in vita mia, se li sono meritati e guadagnati e siamo stati tutti contenti di stare con le famiglie per tre giorni”

Conte: “Bisogna aspettare la fine del mercato per trarre delle conclusioni, sposta poco perchè sono preparato in entrambe le situazioni. È una barca che è in navigazione, quando sei il comandante devi portare la barca al sicuro nel porto più vicino possibile. Sta al club prendere alcune decisioni, dico la mia se mi viene chiesto, mi sono messo a disposizione e in questi casi accetto anche delle situazioni. Il mercato del Napoli non sarà mai quello delle big, ci sono dei parametri economici, d’ingaggio e poi bisogna convincere i calciatori, non possiamo fare la voce grossa. Conosciamo la situazione, mettiamo la testa bassa e continuiamo a pedalare, non possiamo sovvertire la realtà lamentandoci ed essendo poco costruttivi cercando di portare la nave in porto nelle migliori condizioni”

Conte: “Era un discorso generalizzato, la differenza tra considerare un problema in club soltanto come un fastidio e non affrontarlo. La Roma è una squadra a cui bisogna fare molta attenzione quando si sta attaccando, preparandoci ad un’eventuale ripartenza. Vogliamo fare una bella partita, cercare di portare avanti discorsi dall’inizio dell’anno, vogliamo portare una buona intensità, se lasci giocare la Roma hanno i colpi per far male sia con i cross che con i fraseggi utilizzando Dovbyk come punto di riferimento. Hanno anche esperienza con giocatori come Angelino, Ndicka, Hummels, Pellegrini, dovremo fare grande attenzione”

Conte: “La Roma ha dei valori oggettivi: Svilar, Mancini, Pellegrini, Dybala, Dovbyk, l’abbiamo affrontata circa due mesi fa, era la prima partita di Claudio, è cresciuta tanto. In casa vengono da sette vittorie consecutive tra campionato e coppe, 23 gol fatti e 3 subiti. Il tifoso della Roma è uno che ti trascina come il nostro, c’è un fattore Olimpico. L’abbiamo preparata nella giusta maniera, affrontiamo una signora squadra che nell’anno scorso è arrivata prima di noi”

Conte: “È inevitabile che abbiamo perso un giocatore importante come Kvaratskhelia che al momento non è stato sostituito. A detta di tutti Kvara è un giocatore importante, le altre uscite sono state rimpiazzate, quella di Kvara ad oggi non è stata rimpiazzata. Nessuno può dire che ci siamo rinforzati o indeboliti ma a livello oggettivo c’è l’uscita di un campione dalla rosa, non c’è già da 4-5 partite. Tutta la squadra è cresciuta in maniera importante, abbiamo 53 punti, gli stessi con cui si è chiuso l’anno scorso, va dato merito a questi ragazzi, mi riempie di gioia il modo in cui lavorano al di là delle difficoltà, se siamo pochi a livello numerico, se abbiamo degli infortuni importanti. In questo momento devo guardare a cosa ho in casa, no a cosa non ho, cercando di fare la differenza”

Conte: “Chi mi conosce sa benissimo che cerco di partecipare attivamente a tutte le problematiche societarie, a cercare di risolvere i problemi, cerco di essere parte attiva per tentare di dare, data la mia esperienza, la mia opinione per provare a risolvere i problemi nel migliore dei modi. C’è una bella differenza tra togliere il problema e risolverlo, quando lo togli solo poi tornerà a bussare alla tua porta”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte per parlare del match di domani contro la Roma .

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise