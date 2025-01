RILEGGI IL LIVE – Conte: “Mancano sia Politano che Kvaratskhelia, Spinazzola è un’opzione”

Conte: “Quando parlo di percorso, costruzione, è un po’ racchiuso tutto, vi trovo molto impazienti. Manca uno stoccatore? In ogni caso bisogna parlare con il presidente (ride, ndr), ci aspettiamo sicuramente più gol. Mancano dei tasselli, le altre squadre ce l’hanno, bacio uno ad uno questi ragazzi per l’attaccamento che stanno dimostrando”

Conte: “Quando Palladino è arrivato alla Juventus, io ero agli ultimi anni di carriera. Raffaele ha bruciato le tappe come allenatore, sta facendo molto bene anche a Firenze, auguro il meglio ovviamente dopo la partita contro di noi. È normale che se sei in testa alla classifica dicono che sei candidata allo scudetto. Speriamo, vista la posizione della classifica, di avere altre risposte dagli altri. Oggi abbiamo 41 punti, è frutto del lavoro della squadra, non soltanto di Lukaku o di un singolo, stiamo andando al massimo dei giri”

Conte: “Questi momenti ci devono far rendere conto ancora di più del lavoro che stiamo facendo, tutti, chi più chi meno, hanno dato il loro contributo per arrivare a 41 punti. Dobbiamo cercare con il collettivo di sopperire a delle assenze che non ci devono abbattere, devono dimostrare che siamo sulla buona squadra”

Conte: “Mettere pressione ad Inter e Atalanta è molto difficile, le abbiamo viste ieri, queste squadre hanno una maturità molto alta, stiamo parlando di top club. Cerchiamo di dimostrare anche nei momenti difficili come questo che il lavoro può sopperire alla mancanza di tre giocatori importanti”

Conte: “Spinazzola nasce come ala, è abile in fase offensiva, può essere un’opzione. È un momento come tutti gli altri, finiremo il girone d’andata con la partita contro la Fiorentina, poi inizierà il girone di ritorno, manca una partita per arrivare a metà, essere contenti di ciò che stiamo facendo. Dobbiamo continuare su questa strada, ci saranno partite più semplici, altre meno sulla carta. Domani c’è una gara molto impegnativa contro la Fiorentina che sta facendo molto bene”

Conte: “Non c’è Politano tra i convocati, è stata una settimana un po’ complicata, con qualche intoppo. Non c’è neanche Kvaratskhelia, gli infortuni e gli imprevisti fanno parte della stagione, di ogni squadra di calcio, per adesso siamo stati più che bravi a sopperire a delle assenze, finora siamo stati bravi a rimediare alla mancanze di Buongiorno, Lobotka. Kvaratskhelia ha avuto un affaticamento muscolare, cercheremo come abbiamo fatto in passato a sopperire con il lavoro di squadra”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte per presentare il match di domani tra il suo Napoli e la Fiorentina.

Dai nostri inviati a Castel Volturno Ciro Troise e William Scuotto