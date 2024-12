RILEGGI IL LIVE – Conte: “Marotta non sarebbe contento se non vincesse lo scudetto, l’Inter ha due squadre e trequarti”

Conte: “Le vittorie vanno costruite, l’ambizione è creare un gruppo con la voglia realistica di stare in alto. Non tolgo a nessuno il sogno, dobbiamo cercare di costruire qualcosa che possa durare e dare gioia, felicità, compattare l’ambiente perchè a volte vedo che anche l’ambiente è compatto. Dovete rispettare anche chi lavora e chi ha l’esperienza nella costruzione delle vittorie. Sono il primo a parlare dei miglioramenti, ci vuole pazienza, noi più di lavorare non possiamo. Rimango fermo sulle mie idee che sono lavoro, lavoro, lavoro e costruzione di qualcosa che sia solido e ambizioso, non che si dica andiamo a vincere”

Conte: “Raspadori? Fa parte dei 12-13-14 giocatori che stanno trovando più spazio, mi aspetto delle conferme, ho la necessità di vederlo dall’inizio proprio giovedì. Ho pensato anche d’organizzare delle amichevoli internazionali contro squadre che non fanno le coppe europee ma mi dicono che bisogna fare di necessità virtù. Noi in allenamento giochiamo 10 contro 10, c’è una squadra titolare e un’altra che comunque ha sperimentato degli automatismi, l’abbiamo dimostrato contro il Palermo. L’obiettivo del Napoli oggi è costruire qualcosa e capire bene se siamo sulla strada giusta, che cosa ci aspetta di fare. Come ambiente non dobbiamo perdere l’umiltà e ricordarci che siamo in costruzione, fare le cose per bene”

Conte: “Guardiamo di partita in partita, ora il nostro pensiero è sulla gara di Coppa Italia. Abbiamo avuto il nostro inizio di campionato, il merito va suddiviso all’intera rosa, a chi ha giocato pochissimo, a chi non ha giocato proprio e durante gli allenamenti ha dato il massimo. C’è la necessità di tastare veramente la rosa anche per capire se siamo attrezzati per arrivare fino in fondo, mi auguro che ci sarà una grande risposta, sono convinto che arriverà come accaduto contro il Palermo. La prima partita contro il Modena con i titolari abbiamo vinto ai rigori, non andiamo dietro a cose ipotetiche. Vogliamo andare avanti in una competizione che mi da l’opportunità di far giocare chi meriterebbe. Io farò giocare dei calciatori meritevoli di quest’opportunità, ho visto una crescita notevole di tutti gli elementi e gliel’ho anche detto. Alle chiacchiere dobbiamo far corrispondere i fatti, mi dici che migliori, sto crescendo, dobbiamo essere credibili, mi sono espresso spesso sul fatto che la squadra migliorasse con il rendimento dei singoli. Non giocando le competizioni europee, la Coppa Italia è un’opportunità”

Conte: “Ognuno all’interno sa il proprio obiettivo, il presidente ha più volte detto di voler andare in Europa. Il giochino fa parlare voi, le trasmissioni, non penso che Marotta, se non vincesse il campionato, sarà tranquillo e sereno”

Conte: “A fine stagione sarò contento se capirò di aver messo le basi, altrimenti anche una vittoria può avere un senso diverso. Marotta ha detto che il Napoli è favorito per lo scudetto? Non penso che se non vincesse l’Inter lo scudetto, lui sarebbe contento e penserebbe che la stagione del suo club è buona. L’Inter ha due squadre e trequarti, poi si concentrano tanto su di noi e non vedono chi veramente può dare fastidio a loro, sono parole che porta via il vento ma sono convinto che lui non sarebbe contento se non vincesse lo scudetto. Ognuno deve recitare una parte, magari qualcuno dall’interno lo spinge a dare così.

Conte: “Contro il Modena ho schierato la formazione titolare, contro il Palermo c’era la possibilità di schierare giocatori che avevano avuto poco spazio, giovedì avranno di nuovo un’opportunità per testare la crescita di tutti quanti. È importante prepararci bene, dare altro spazio per dimostrare che stiamo facendo dei miglioramenti, è importante anche per me. Siamo stati bravi anche a non avere infortuni, si è puntato tanto su un ristretto numero di calciatori. Affrontiamo la gara con grande impegno”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte, allenatore del Napoli a due giorni da Lazio-Napoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia