RILEGGI IL LIVE – Conte: “Non capisco perchè dovrei fare turn-over, su Kvaratskhelia…”

Conte: “Simeone, Olivera e Mazzocchi sono entrati con l’input giusto, quello che chiedo a tutti i miei ragazzi”

Conte: “Quando affrontiamo squadre che occupano i cinque canali, noi abbassiamo Politano, altre squadre spesso un centrocampista. Se dovessimo affrontare squadre che non fanno questo tipo d’attacco, potremmo schierare Neres e Kvara insieme, l’equilibrio è la base di tutto, ci sono diverse soluzioni, c’è un alter ego sia per l’undici iniziale o a gara in corso. Lukaku? Non c’è da parlare solo di lui ma di tutta la squadra, ho definito insufficiente la prestazione di tutti nel primo tempo, in primis la mia che li ho scelti. Abbiamo portato a casa la vittoria cambiando l’atteggiamento e alcune situazioni, è limitativo parlare di un solo calciatore. La squadra nel primo tempo ha fatto male, in primis io”

Conte: “È una cosa molto bella la visita in metropolitana, abbiamo fatto la foto a Chiaia, la stazione è considerata tra le sei più belle metro in Europa. Credo che il legame con la città debba essere coltivato, bisogna continuare a farlo con amore, Napoli dà tanto, dobbiamo continuare ad avere il desiderio di alimentare la passione che c’è sempre stata. Noi siamo di passaggio, come sono stati gli altri in passato e ci saranno in futuro, la passione è fissa a Napoli, si vive per il calcio”

Conte: “Lukaku? Non vedo problematiche a livello di gestione, prendo le decisioni durante la partita. Lavoriamo ogni giorno per migliorare la situazione, la sconfitta di Verona non era preventivata, dopo otto giornate è successo l’opposto, dobbiamo trovare un equilibrio. Penso di essere la persona più giusta a dare un peso alle cose, rispettiamo tutti e pensiamo a noi stessi per abbreviare il più possibile questo percorso, solo chi non ha mai vinto può dire delle fesserie, chi ha vinto sa cosa bisogna fare per vincere e costruire basi solide. Rispetto le considerazioni soggettive perchè alcune sono poche oggettive, ci potranno essere momenti negativi. Non si è risolto tutto”

Conte: “Vedo concentrato Raspadori, per me è un secondo attaccante, un po’ quello che sta facendo Scott McTominay. Rinnovo Kvaratskhelia? È da un bel po’ che se ne parla, c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. Non entro nei dettagli precisi, ci sono il club e il direttore sportivo. Quello che posso dire è che chiedo a Kvicha che continui a fare quello che sta facendo, di essere concentrato sulla stagione. È un professionista esemplare, per noi è un’annata importantissima, m’auguro che si possa trovare un accordo in futuro tra il club e l’agente del calciatore ma so anche che nel calcio tutto può succedere. Ci deve essere un accordo che soddisfi entrambe le parti, non vado oltre e non voglio che lo facciano i media. Al di là del raggiungimento dell’accordo, Kvicha deve essere concentrato su ciò che sta facendo”

Conte: “Siamo concentrati sulla nostra partita, non pensiamo alle altre, cerchiamo di dare continuità, vogliamo continuare questo percorso nel migliore dei modi. Ci sono i sentimenti e poi la professione, devono essere sempre divisi, difficilmente possono essere accomunati. Il Lecce rappresenta le mie origini, i campi polverosi, la squadra di mio padre dove sono cresciuto per essere preso dal Lecce, dove ho fatto tutta la trafila fino all’esordio in serie A e poi al salto in avanti alla Juventus. Fa parte del mio cuore, poi c’è la partita e il Lecce sarà un avversario”

Conte: “Non mi piace parlare di turn-over, i ragazzi sono tutti titolari, poi ci sono delle scelte da fare, vedo se c’è qualche acciacco o problema che non potete sapere, vedo, però, che riuscite a sapere l’85% di quello che accade. Penso che sceglierò la formazione più giusta, bisogna continuare a fare risultato, farò delle valutazioni ancora domani per prendere le decisioni finali e stilare poi l’undici iniziale. Quello che mi posso aspettare è che ci sia un approccio diverso, non è stato positivo quello di Empoli, a volte ci sono anche gli avversari e tante situazioni esterne. Vogliamo migliorare, cercare di far meglio del primo tempo di Empoli”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte per presentare la gara di sabato tra il Napoli ed il Lecce