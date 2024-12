RILEGGI IL LIVE – Conte: “Non firmo per la Champions, dobbiamo imparare a cambiare spartito durante la partita”

Conte: “Il livello del campionato italiano si è alzato, siamo cresciuti nell’intensità, in più c’è la preparazione tattica che trovo più evoluta rispetto a quanto accade altrove. È difficile giocare contro una squadra italiana, si vede anche nel percorso nelle coppe europee. Sono tutti segnali importanti, in Italia siamo andati avanti sotto tanti aspetti. È sempre stato difficile affrontare un’italiana ma oltre all’aspetto tattico, alla preparazione sull’avversario che all’estero non fanno tanto, si concentrano tanto su loro stessi, poco sugli altri ma siamo cresciuti anche riguardo all’intensità”

Conte: “Domani dipende da noi, non ci sono alibi, scusanti come magari possono esserci quando incontri un avversario forte. Non avete mai sbagliato contro una medio-piccola? Incrocio le dita (ride, ndr). Lukaku è uno dei 21 giocatori di movimento che abbiamo, parliamo di un giocatore di spessore internazionale, il suo curriculum porta delle aspettative, lo sa benissimo. In passato ha fatto qualcosa d’importante, deve confermarlo nel presente e nel futuro. Mercato? È una questione che non affronterò mai, c’è il club che deciderà in proposito. Ho ventuno giocatori di movimento, alla società ho chiesto solo di avere quel numero di giocatori per avere un buon livello durante l’allenamento, almeno che rimanga quel numero, è la minima richiesta che posso fare”

Conte: “Neres e Kvara insieme? Tutto è possibile, ci sono tante valutazioni da fare, parliamo di calciatori che possono determinare. Abbiamo visto spesso Matteo e Khvicha insieme, nelle ultime due gare David e Matteo che ieri ha avuto questo problema intestinale, oggi si è allenato, faremo tutte le valutazioni. Qualche volta vedrete Khvicha e David insieme, non so dirvi quando. Un’insidia può venire dal fatto di essere ancora con la testa a festeggiare, non lo accetterei. Affrontiamo una squadra che ha un ottimo allenatore, hanno dei concetti, noi li abbiamo studiati come avranno fatto noi con loro. Per la qualità del Venezia basta vedere la partita contro la Juventus. Mancano due partite per finire il girone d’andata, ci sono ancora 63 punti. Dobbiamo avere l’obiettivo di portare a casa dei punti, a volte siamo preparati con uno spartito, quando lo spartito cambia dobbiamo imparare a riconoscere il tipo di partita che cambia. C’inceppiamo talvolta quando qualcosa cambia, avendo a disposizione dei ragazzi che sono molto applicati e hanno voglia di migliorare dobbiamo crescere sotto quest’aspetto”

Conte: “Sono molto contento di questi cinque mesi, è una piazza molto impegnativa. Speriamo di chiudere bene domani, l’obiettivo è che non dobbiamo avere rimpianti”

Conte: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, pensiamo al primo tempo di Genova. La partita va sempre analizzata tutta, abbiamo lavorato, cercato di analizzare la partita. I ragazzi sono molto responsabili, prendiamo il secondo tempo di Genova come uno spunto per continuare a migliorare. Avere degli spunti rende il lavoro più semplice per cercare d’alzare il livello. A me non piace mai firmare per traguardi minimi, chiunque conosce i propri obiettivi e da dove si sta partendo, chi mi conosce lo sa benissimo. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, abbiamo portato a casa 38 punti, sono tanti considerando la nostra partenza. Vogliamo confermarci, continuare a migliorare, dobbiamo farlo lavorando con serietà, abnegazione, possiamo sicuramente migliorare”

Solidarietà dal Calcio Napoli alla giornalista Cecilia Sala per voce del direttore della comunicazione Nicola Lombardo

