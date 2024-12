RILEGGI IL LIVE – Conte: “Non ho ancora deciso chi sostituirà Kvara, abbiamo ancora un allenamento”

Conte: “Non capisco perchè con il 3-5-2 aumenterebbe la produzione offensiva, le punte diventerebbero due, sarebbe una diminutio. Abbiamo provato diversi sistemi di gioco, vedremo domani quale sarà il più adatto. Per fare le competizioni europee, bisogna attrezzare rose adeguate e le italiane sono state brave in questo lavoro, quindi complimenti. La partita si decide in 95-100 minuti, non nei primi quindici minuti, dovremo avere la voglia di dominare”

Conte: “Le sconfitte lasciano zero punti e l’eliminazione in Coppa Italia, più di questi non si possono lasciare. Si riparte sempre alla stessa maniera, lavorando come quando si vince. Sono contento per come stiamo lavorando, l’energia che si è creata, poi tutto è migliorabile. Non ho ancora deciso chi deve scendere in campo, domani vedrete le scelte e che tipo di contributo darà ogni calciatore, abbiamo un allenamento domani mattina in hotel. Le cadute anche devono aiutare a rafforzare la nostra mentalità, se avremo uno step importante a livello di mentalità. Le italiane in Europa dimostrano che il livello è cresciuto, l’Udinese è molto forte fisicamente, da anni fanno questa scelta di andare su giocatori veloci, forti fisicamente. Dovremo avere rispetto e cercare di essere al meglio riguardo alla nostra performance per uscire da Udine con un buon risultato”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Udinese-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di serie A in programma sabato 14 dicembre alle ore 18.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise