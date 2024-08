RILEGGI IL LIVE – Conte: “Non parlo di mercato, penso solo al Bologna. Dobbiamo avere fiducia”

Conte: “A Verona abbiamo avuto le migliori occasioni con Anguissa e Lobotka, noi cerchiamo di sviluppare un gioco che dia più soluzioni alternative, ad avere più gente che possa riempire il tabellino dei marcatori. Chiedo ai centrocampisti di occupare le zone in cui si possono raccogliere le seconde palle, Frank soprattutto e anche Anguissa possono fare più gol. Nel primo tempo contro il Verona hanno avuto diverse occasioni, Frank anche nel secondo. A prescindere da cosa accadrà sul mercato, ho preso un impegno morale con i tifosi napoletani, umano nei confronti dei calciatori su cui voglio ricostruire questo progetto, ragazzi che ho fortemente voluto che restassero qui, persone che, viste le sirene del mercato, potevano andare anche altrove. Per questa stagione ho un impegno con questi ragazzi, qualsiasi cosa accadrà sul mercato sarò qui con testa bassa a lavorare. Bisogna avere un po’ di pazienza, dobbiamo essere positivi e credere in ciò che sta facendo nelle difficoltà che tutti possono incontrare. Ci stiamo rompendo la schiena, siamo sempre qui a Castel Volturno. Sono fiducioso perchè li vedo, c’è un ambiente che sta soffrendo e non vede l’ora di uscire da questa situazione. Ve l’avevo detto: non partiremo a duemila, sono fiducioso, vedo un gruppo unito che può superare le difficoltà, sono pronto a mettermi davanti a loro”

Conte: “Rafa Marin? È migliorato tantissimo, è un ragazzo di prospettiva, per sua stessa ammissione ha detto che all’Alaves si faceva un calcio più difensivo, qui bisogna saper fare bene anche la costruzione dal basso. Quando parlo di persone perbene, mi riferisco ad uomini veri, ragazzi seri con le loro debolezze, difficoltà. Per uscire dai momenti complicati, con gli uomini ne esci, altrimenti no. Essere perbene non significa non vincere i duelli, non essere cattivi al punto giusto, parlavo del livello umano. Quando, invece, ci sono due-tre che non sono degli uomini perbene, si fa più fatica. Dobbiamo migliorare tante situazioni per tornare ad essere competitivi, non mi sento di dirlo quanto tempo ci metteremo. Nessuno toglierà mai al Napoli e ai napoletani la passione e l’entusiasmo, noi sappiamo che ci saranno sempre ma è inevitabile che ci possa essere qualche mugugno al primo controllo sbagliato. Sono sicuro che il tifoso del Napoli ci starà vicino dal primo all’ultimo secondo, non mettiamo la testa sotto la sabbia pensando che in sette giorni possa rifiorire tutto. Se saremo uniti anche nelle difficoltà, ce la faremo”

Conte: “Spesso dopo le brutte prestazioni ci si rifugia nell’aspetto atletico, noi abbiamo corso come loro, abbiamo avuto il 70% di possesso palla ma abbiamo corso quanto il Verona. Sicuramente nel secondo tempo abbiamo perso subito duelli aerei, gli abbiamo lasciato subito un tiro in porta e al secondo ci hanno fatto gol. Abbiamo preso il cazzotto e siamo andati giù e durante una partita i cazzotti si prendono, bisogna saper restare in piedi. Abbiamo provato a rialzarci ma abbiamo ricevuto altri due cazzotti. Da fuori si può sapere e immaginare ma con le partite che contano ci si rende conto veramente della realtà, forse è stato utile. Mi fa piacere che i calciatori hanno capito per bene cosa è successo, ho visto in loro grandi motivazioni, nelle difficoltà si vedono gli uomini veri, abbiamo bisogno anche di una parola tra di noi, di un litigio, di organizzazione, a volte le discussioni anche possono accendere la scintilla. Il gruppo storico ha buona qualità, composto da persone perbene e grandi lavoratori. Quello che è accaduto a Verona non deve più accadere. Abbiamo giocato due partite contro il Modena e il Verona conducendo la circolazione della palla, anche l’anno scorso il Napoli ha chiuso al decimo posto avendo la percentuale più alta di possesso palla. Questa storia si è ripetuta, abbiamo avuto delle occasioni ma non le abbiamo concretizzate. I ragazzi devono rendersi conto di essere più feroci sotto porta, dobbiamo valorizzare al massimo le occasioni, nello scorso campionato eravamo quartultimi per efficienza realizzativa”

Conte: “Abbiamo preso Neres dopo un bel corteggiamento che è durato tanto. È un ragazzo sveglio, può giocare al posto di Matteo o di Kvara, verrà con noi per la partita contro il Bologna”

Conte: “Il Bologna è un’ottima squadra, si è qualificata in Champions League, è arrivata circa quindici punti davanti al Napoli. Hanno degli esterni d’attacco molto bravi a ripartire, bisogna fare attenzione, dobbiamo giocare al 110%, è importante che il Maradona faccia il Maradona. I ragazzi devono avvertire fiducia, capisco gli strascichi lasciati dal secondo tempo di Verona. Non abbiamo tempo nè in campo nè sugli spalti, ci sono i tre punti in palio e dobbiamo dare un segnale. Buongiorno è un giocatore importante, avete visto l’impatto che ha avuto e contiamo di recuperarlo”

Conte: “Dividerei anche la partita di Verona in due tranche: nel primo tempo il Napoli ha fatto il Napoli, abbiamo comandato il gioco, creato occasioni, non subito alcun tiro in porta, nella ripresa, invece, sembrava di essere tornati alla scorsa stagione, non sembrava la prima di campionato. Il secondo tempo ha risvegliato vecchi scheletri, dovevamo essere delusi anche in relazione al primo tempo che avevamo fatto, al lavoro compiuto. Pensavo che certe cose fossero state cancellate, invece sono riemerse. Ho basato la ricostruzione del Napoli su un gruppo di 10-12 giocatori che sono qui da un po’ di anni e hanno scritto delle pagine di storia del Napoli. Sono dei bravissimi ragazzi, li vedi allenare e non c’è nulla da dire, hanno applicazione, voglia, entusiasmo, sono anche molto responsabili, hanno anche percepito il disagio nel secondo tempo contro il Verona. Stiamo lavorando bene come abbiamo fatto anche in precedenza. Vedo dei ragazzi molto responsabili, hanno preso coscienza di quello che è successo e sono i primi a non voler più ripetere determinate situazioni. Sono molto contento per la disponibilità che mi hanno dato i ragazzi, ho una base solida, uno zoccolo duro. Loro sono dei professionisti, hanno a cuore Napoli, ho grande fiducia in loro mentre faccio fatica giustamente a recepirla da ambiente e media. Dobbiamo avere fiducia nel lavoro e in questi ragazzi che sono per bene. Sono le basi importanti su cui lavorare e credere”

Conte: “La settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza stampa quasi tutta di mercato ed è successo quello che è successo. Riguardo al capitolo mercato dovete chiedere al club, vedo che siete abbastanza informati, anche io leggo le notizie sui giornali. Voglio parlare della partita contro il Bologna, è molto più importante il campo in questo momento”

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise