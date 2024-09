RILEGGI IL LIVE – Conte: “Pensiamo solo al Cagliari, non siamo provinciali. Valuteremo Kvara e Lukaku”

Termina la conferenza stampa di Antonio Conte a due giorni da Cagliari-Napoli, gara valida per la quarta giornata di campionato in programma domenica alle 18.

Conte: “Parto da un presupposto: non si può pensare di andare in un club e dire noi giocavamo 4-3-3, allora dobbiamo andare avanti così. Avevamo prima pochi centrocampisti per pensare a soluzioni diverse, ora, invece, s’aprono nuove soluzioni. Sui sistemi di gioco bisogna lavorare sia nella fase offensiva che difensiva, abbiamo posto delle basi soprattutto a livello offensivo per immaginare dei cambiamenti. Se dovessimo fare dei cambiamenti, lo faremo seguendo delle valutazioni concrete, non mode o abitudini. Anguissa e Lobotka fin dall’inizio del percorso hanno fatto gli straordinari, anche in allenamento non c’erano altre soluzioni, hanno fatto gli stakanovisti. Posso dare solo un giudizio positivo, l’ho dato anche prima di arrivare a Napoli. Hanno margini di miglioramento ma sono giocatori forti, ho avuto massima disponibilità. Frank è arrivato ieri, si è calato subito nella nostra atmosfera, s’allenerà anche oggi e domani. Buongiorno? Nel Torino ha giocato sia da centrale che da braccetto, cambia poco, forse da braccetto bisogna prendersi più responsabilità nella costruzione del gioco. Alessandro anche ha grandi margini di miglioramento, può giocare in mezzo ma anche sul centro-sinistra”

Conte: “Ci sono partite in cui tutto fila liscio, altre in cui bisogna sporcarsi le mani, pareggiare almeno con l’avversario l’intensità e la cattiveria agonistica con l’avversario. Pensare di essere troppo belli non basta, devi essere pronto al contrasto, al raddoppio, al ripiegamento difensivo, ad essere sul pezzo, dimostrare di essere attenti. I 48 gol subiti nella scorsa stagione dimostrano che spesso non ci siamo sporcate le mani, ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi intelligenti, disponibili, aperti ad ascoltare e migliorare”

Conte: “Pensare alla Juve? Sarebbe una cosa da provinciali, da un anno e mezzo non vinciamo tre partite consecutive. Dobbiamo avere i paraocchi e pensare solo a ciò che dobbiamo fare senza considerare il calendario. Neres? Per tutti i giocatori dipende da loro, da ciò che dimostrano durante gli allenamenti. Non ci sono inamovibili, sono tutti in discussione, sanno benissimo che devono dare il massimo e mettermi in difficoltà. David ha dato un grosso contributo durante gli spezzoni contro Bologna e Parma, sapere che c’è una fase offensiva e una difensiva, dobbiamo avere equilibrio”

Conte: “Nicola è un allenatore sottovalutato, ho grande stima di lui, il Cagliari è un avversario che da fastidio. Le partite dopo la sosta sono sempre un’incognita sia per noi che per loro. Oggi faccio parte della storia del Napoli di De Laurentiis, è motivo d’orgoglio e di soddisfazione. Trovare delle famiglie italiane che s’impegnino per tanto tempo per una squadra e una piazza importante come Napoli è difficile, va riconosciuto a De Laurentiis il merito di aver preso un club in serie C e averlo portato a livelli importanti. La commozione del presidente nel parlare dei suoi vent’anni fa capire come la sua famiglia si sia impegnata per il Calcio Napoli, quello che ha detto De Laurentiis ieri è stato molto importante, ha parlato di una crescita da continuare anche fuori dal campo. Vengo da esperienze inglesi, so cosa significa mettere dentro allo stesso centro sportivo la prima squadra e il settore giovanile, far respirare la stessa aria. Quando sono arrivato all’Inter, Appiano era un disastro, abbiamo lavorato sui campi, sulla foresteria, un centro sportivo adeguato ti può dare anche qualche punto in più”.

Conte: “Non mi sottraggo alla pressione, me lo porto dietro perchè ho vinto in passato. Il presidente ha parlato di anno zero, non è proprio così ma c’è un cambiamento importante, con sette acquisti e 12-13 giocatori che sono andati via. Cambiamenti tattici? Veniamo da due mesi e mezzo di lavoro su un sistema di gioco, mi auguro di vedere dei miglioramenti, anche il mercato li ha portati. Detto questo, ci saranno delle situazioni da valutare. Ho intenzione di scegliere l’abito migliore per il Napoli, noi allenatori siamo come dei sarti, stiamo lavorando, sapete benissimo che non s’inventa da un momento all’altro, dobbiamo cercare un equilibrio tra difesa e attacco. McTominay e Gilmour? Sono due ragazzi seri, ho potuto conoscerli da avversari, alzano il livello, portano competizione. La strada è creare nel tempo una rosa competitiva in cui non ci siano dei posti prestabiliti per non ragionare da provinciali ma da grande club. Folorunsho? Le vicissitudini del mercato l’hanno portato a lavorare a parte, è un bravo ragazzo, un lavoratore, siamo contenti che stia con noi”

Conte: “M’aspetto continuità di prestazioni, risultati, che i nuovi arrivati s’inseriscano quanto prima nel nostro contesto, continuità da parte del gruppo. Romelu ha utilizzato questa sosta per cercare di entrare a pieni giri non solo sotto l’aspetto atletico ma anche tattico, è voluto venire anche durante i giorni liberi, ha dimostrato grande voglia. Ci sono ancora due allenamenti e poi sceglierò. I miei primi 100 giorni sono stati molto intensi, si è dovuto lavorare non solo molto in campo ma anche fuori dal campo. Abbiamo lavorato veramente tanto, a 360 gradi, mi ritengo soddisfatto. Sono stati 100 giorni e abbiamo dato un indirizzo al Napoli. I Nazionali stanno bene, Kvara ha avuto un problema alla caviglia, come per Lukaku valuteremo negli ultimi due allenamenti”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte per presentare la gara di domenica contro il Cagliari

Dai nostri inviati Ciro Troise e William Scuotto