RILEGGI IL LIVE – Conte: “Spinazzola e Olivera arruolabili. Un giorno vorrei allenare i più forti…”

Conte: “Una dote che ho esaltato spesso è la disponibilità di questi ragazzi, la resilienza è molto importante, fa parte anche di un percorso di vita, quando hai dovuto lottare per mettere un jeans nuovo o un maglioncino nuovo, sei cresciuto e hai sviluppato resilienza. La resilienza è molto importante nella vita, mi auguro che le generazioni capiscano l’importanza di questo valore. Le squadre vincenti sviluppano sempre resilienza, chi prima o chi dopo. Non ha senso oggi fare delle valutazioni sugli altri, sia se qualcuno parla o sui risultati degli altri, lo trovo irrispettoso. Dobbiamo continuare a lavorare, crescere, c’è sempre difficoltà di crescere”

Conte: “Cerchiamo di trovare il sistema di gioco più adatto ai momenti che attraversiamo, dobbiamo essere bravi a modellare il sistema di gioco senza snaturare le caratteristiche dei giocatori e cerchiamo di valorizzare chi in questo momento è più in forma. Poi si può avere il baricentro di 20 metri più alto e più basso, dobbiamo dimostrare di trovare soluzioni giuste nelle difficoltà in maniera seria. Penso sia la ricetta migliore che un allenatore deve adottare, modellarla in base alla situazione contigente. Il nostro obiettivo è cercare di ottenere i tre punti, a volte ti possono rubare l’idea, ci sono gli avversari, nessuno vuole fare lo sparring partner. C’è un percorso, nelle ultime tre partite abbiamo giocato due volte in trasferta. Cercheremo di ottenere il massimo, fare del nostro meglio, l’obiettivo è sempre vincere, quando ci riusciamo siamo bravi, quando non ci riusciamo dobbiamo capire cosa migliorare”

Conte: “Il Como ha investito sullo stadio, sul centro sportivo, ha giocatori importanti come Nico Paz, ha una forza economica importante come dimostra l’offerta per Theo Hernandez. Cerchiamo di trasmettere l’idea di pensare al presente, dobbiamo essere molto concentrati sul Como, dovremo fare grandissima attenzione. Stiamo lavorando nella giusta maniera, punterei sempre sul fatto di fare un gol in più dell’avversario, lavoriamo sull’equilibrio, ci sta di fare diversi clean-sheet e magari altri momenti in cui prendi gol a ripetizione. Fabregas ha detto che è perfetto per le squadre che devono rilanciarsi? È la mia storia, qualche volta mi piacerebbe sedermi in pole position, avere i più forti. Noi siamo come dei gestori di fondi, ci viene dato un patrimonio, se rimane lo stesso non abbiamo fatto danni, se cala abbiamo sbagliato qualcosa, se cresce abbiamo migliorato ciò che avevamo”

Conte: “Non parlo di cose che dicono altri dirigenti a meno che non tocchino il Napoli nella maniera in cui gli possa far male. Spinazzola e Olivera hanno ripreso a lavorare con il gruppo da due giorni, sono arruolabili, se saranno abili vedremo. Faremo delle scelte, se c’è da prendersi qualche rischio dovremmo farlo”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte per prestentare il match di domani tra il Como ed il Napoli.

Dai nostri inviati a Castel Volturno Ciro Troise e William Scuotto