RILEGGI IL LIVE – Conte: “Tornare a San Siro contro l’Inter è un carico di emozioni”

Conte: “Abbiamo intrapreso un percorso che prevede diversi step, bisogna comunque dare tempo affinchè questi step possano avere la possibilità di raggiungere questi obiettivi. Valutiamo con il club, il presidente, non è che dall’oggi al domani si fa il centro sportivo o lo stadio. Non mi posso mettere io a costruire il centro sportivo a fine allenamento. Sarebbe importante comunque partire e cercare di sviluppare un po’ tutto. Napoli è una piazza molto impaziente, non posso fare altro che rispettarvi. Si lavora sempre di squadra a livello difensivo, non nell’uno contro uno, se s’isola il calciatore nell’uno contro uno contro uno forte in quell’attitudine, significa mettere in difficoltà il tuo calciatore. Dev’essere fatto un lavoro di squadra a prescindere dal fatto che l’avversario sia alto, medio o basso”

Conte: “Ci sono sei-sette squadre in pochi punti, fa capire le difficoltà del campionato. La partita contro l’Atalanta è stata molto equilibrata, la analizzo in maniera abbastanza fredda. L’Atalanta è stata più cinica come noi, invece, lo siamo stati in molte altre gare. Dobbiamo essere un po’ più qualitativi nella fase conclusiva, un po’ più forti nei suoi duelli”

Conte: “Andiamo a misurarci con i nostri reali valori, cercare di fare quello per cui stiamo migliorando. Lavoriamo su tutti gli aspetti, cercheremo di migliorare sulle varie situazioni, noi ricerchiamo le eccellenze in assoluto”

Conte: “Abbiamo analizzato tante cose al video, ci sono tante cose da capire perchè c’è stato quest’inciampo. Quanto ha inciso la corsa dell’Atalanta, quanto possiamo migliorare, i ragazzi hanno spinto per migliorare”

Conte: “La qualità e il valore di Lobo è indiscutibile, dobbiamo essere in grado di sopperire alle assenze, penso che Billy Gilmour abbia fatto molto bene. Abbiamo una rosa, abbiamo cercato di fare una rosa al limite del possibile anche per sopperire a qualche problema. Lobo si è allenato, ha ripreso a lavorare in gruppo a metà settimana, abbiamo cercato di gestirlo, sta bene, ha recuperato ed è a disposizione, è da valutare se partirà dal primo minuto”

Conte: “Credo che la crescita di Lukaku dipenda tutto dalla squadra, poi ci sono i singoli che devono essere esaltati. È la squadra che deve continuare a crescere, lavorare come sta facendo. Vedo ragazzi che hanno voglia di migliorare, tanto impegno e abnegazione. Non è giusto neanche nei confronti degli altri”

Conte: “Sono sempre tre punti per noi e per loro, va dato merito loro che è stato fatto un grandissimo lavoro. Ci sarà da giocare una partita, non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca prima d’iniziare la partita, andremo convinti di giocarci le nostre carte. La stiamo preparando con ambizione come sempre, non lasciamo i tre punti prima di giocare. Sarà un importante test, ci andremo a misurare, arriviamo a San Siro da primi in classifica, può dire tutto o niente, il nostro obiettivo è restarci al termine della gara”

Conte: “Non ho letto le parole del presidente, non commenterò mai le parole dei presidenti. Sono considerazioni sue, l’ho visto la settimana scorsa, mi è parso sereno. Non sono tenuto a fare dei commenti”

Conte: “Fa sempre un certo effetto dove si è lavorato duramente, è un carico di emozioni perchè torni indietro nel tempo. È inevitabile che riafforino alla mente tanti episodi e momenti. All’Inter sono stati due anni felici, dove siamo arrivati secondi alla prima stagione perdendo una finale di Europa League, alla seconda stagione abbiamo vinto lo scudetto. È stata una bellissima esperienza che porto dentro di me come tutte perchè le ho sempre vissute al massimo”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte per presentare la sfida di domenica tra il suo Napoli e l’Inter.

Dagli inviati a Castel Volturno Ciro Troise e William Scuotto