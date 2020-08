RILEGGI IL LIVE – De Laurentiis: “Abbiamo rinnovato il contratto di Zielinski”

De Laurentiis: “Mondo arbitrale? Non vedete che anche se sbagliano li fanno arbitrale la finale di Champions”

Gattuso: “M’aspetto di sbroccare il meno possibile, m’aspetto tanto dai miei giocatori, vado alla ricerca di lucidità, io so di poter incidere. Voglio lavorare sulla testa, il nostro obiettivo è arrivate tra i primi quattro”

De Laurentiis: “Koulibaly? Dovrebbe chiederlo a United, City e Paris Saint Germain che hanno le risorse per portare a casa Kalidou. Ci faremo spiegare da Gravina la situazione riguardo ai progetti di cambiamento del calcio italiano. La proposta delle aperture irrevocabili arriverà il 28, si sono aggiunti due fondi a sostenere Cvc, ci sono altri che si sono affacciati all’orizzonte, non vogliamo comprare un pezzo della media company della Lega, vogliamo solo assistere il Napoli dal punto di vista finanziario e avere solo gli utili da un certo punto di fatturato, ci sono altri come Infront, poi c’era la mia vision di modernizzare il tutto. Si doveva stabilire con quale programma i prossimi sei anni e non i dieci di cui si parla, molti furbastri hanno giocato male, se ne sono approfittati, a me ha fatto piacere, ha fatto subito impennare il valore del calcio italiano, a noi manca 1 miliardo l’anno tutto tondo rispetto a quello che fatturiamo perchè schiavi di un sistema, la legge Melandri è irresponsabile, sul cinema ha fatto danni a non finire e anche sul calcio. Molto spesso purtroppo il Governo non ha la vision. Parlate sempre di mercato, oggi abbiamo rinnovato Zielinski”

Giuntoli: “Callejon è un giocatore unico ma ci sono anche altre soluzioni in casa: Politano, Lozano.

Gattuso: “Durante la settimana noi non pettiniamo le bambole, ci vuole senso d’appartenenza, possibilità di lavorare in un club, ci vuole gente motivata, l’asticella deve essere quella, mi sono arrabbiato nelle dodici partite post Coppa Italia. Abbiamo buttato via la partita contro il Barcellona, non dovevamo ricominciare dal primo minuto.

Giuntoli: “Sono state cambiate tante cose rispetto alla formazione che aveva Sarri, dobbiamo lavorare sulle motivazioni”

Gattuso: “Ho tanti giocatori in attacco forti, non solo Mertens e Osimhen, abbiamo in testa sia io che lo staff varie soluzioni, bisogna pensare all’equilibrio, la coperta deve coprire bene il letto”

De Laurentiis: “Il triangolare con Castel di Sangro e L’Aquila e la partita contro il Teramo dimostrano che c’è la nostra volontà di aiutare il territorio”

De Laurentiis: “M’auguro che vadano in porto tutte le cessioni fatte l’altro anno, con i 4 miliardi di rosso della serie A. È un mercato d’attesa, sono riuscito ad ottenere solo una settimana in più, per me non si doveva partire prima di ottobre, si sarebbe modulata tutta la possibilità di combattere il Covid. Come ci muoveremo da regione a regione? Ripartiranno dei focolai? Non ci ha capito nessuno, neanche il Cts, gli scienziati, l’America sta in condizioni disperate. Quando un Governo non riesce a dire che nessun italiano esce dall’Italia e nessun straniero esce dai propri paesi, abbiamo riempito le discoteche, a Capri ho fatto 3 bagni in 2 mesi, ero ligio e severissimo con tutti quelli che venivano da me. È una irresponsabile responsabilità del Governo, dietro ci sono 4 miliardi di debiti per le squadre di calcio italiane 2019-20. Aspetto Gravina, sarebbe bello fare una tavola rotonda con lui, non possiamo andare noi sempre al sacrificio totale. È un’industria o è un gioco? Per me è un’industria e, quindi, va tutelata”

De Laurentiis: “Se tiriamo una linea e sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro, superiamo i 300 milioni, in questo momento abbiamo 35 giocatori e manca Petagna che per colpa del fratello è risultato positivo. Sarebbero 36, dovrebbero essere 25 al massimo, ci sono 11 elementi in esubero. Dovrà essere Gattuso a valutare, se questo mercato dovesse rimanere rarefatto, allora poi non dovremmo cedere neanche i pezzi da novanta, non faremo una campagna di saldi, mi sembra di avere in giro per aria degli avvoltoi che quasi stanno aspettando per colpire in picchiata, abbiamo delle corazze impenetrabili, sicuramente non ragioneremo sui prezzi comodi per loro”

Gattuso: “Con Osimhen abbiamo la possibilità di giocare meno dal basso, di cercare più rapidamente il tre contro tre, il due contro due”

Gattuso: “Cambia poco da una stagione all’altra, abbiamo speso tanto, spesso non c’era il tempo di preparare le partite, dobbiamo cercare di fare meno danni possibili, bisogna stare molto attenti, penso che farà la differenza la bravura degli staff, c’è stato poco riposo, fra qualche giorno partiranno molti per andare in Nazionale. È un calcio diverso con una programmazione nuova”

Gattuso: “Alleno una squadra forte, ho tra i 10-15 giocatori giovani più forti d’Europa, il club quest’anno ha perso tanto, devo sentire anche ciò che mi dice la società, se partirà qualcuno vedremo, ora parliamo di quelli che sono qui”

De Laurentiis: “Io sono un visionario, prevedo sempre il futuro, la tipologia di cambio del format del campionato riguarda la Figc, dopo il 31 agosto bisogna parlarne, non bisogna accogliere le novità come se fossero un male, a volte aggiustano il tiro di ciò che è sempre stato sbagliato, il campionato è una forma talmente vecchia e superata che ben vengano le novità. Dipende se ci fanno lavorare, a me e a Gattuso, se ci fanno giocare con gli stadi chiusi, sembriamo degli attori di una commedia, dobbiamo lavorare tutti per Ceferin? Bisogna rispettare il campionato nazionale di ogni lega, è la priorità assoluta”

Gattuso: “Sento la stessa responsabilità, sono nato con la responsabilità, dobbiamo fare un grandissimo campionato, migliorare il settimo posto, non ho paura di nulla, l’obiettivo più importante è dare qualcosa alla mia squadra. Bisogna solo lavorare, testa bassa e pedalare”

Aurelio De Laurentiis: “Avete mantenuto le promesse in brevissimo tempo, complimenti alla Regione Abruzzo per aver riaperto le porte degli allenamenti ai tifosi e si sta anche adoperando per aumentare il numero prendendo esempio anche dalla fattispecie dei concerti. Non voglio esagerare, mi auguro almeno che s’arrivi a raddoppiarli, siete stati straordinari”

Edoardo De Laurentiis: “Sono contento di rivedere i tifosi, ci mancava il loro calore, il loro sostegno”

Giuntoli: “Il mio augurio è stringere per i prossimi anni una forte collaborazione”

Gattuso: “Non mi ricordo il gol con l’Under 21, sono passati tanti anni. Sono rimasto sorpreso per le strutture, la disponibilità delle persone, è troppo facile fare calcio così, siamo molto soddisfatti e vi ringrazio tanto per come ci state trattando”

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “Stiamo dimostrando che possiamo ambire al top, devo ringraziare tutta la giunta”

Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso introduce la conferenza stampa, ricorda anche i precedenti di Gennaro Gattuso in questa città con la maglia dell’Under 21: “Abbiamo cuore e radici partenopee, definisco questa terra l’Abruzzo campano”

Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro con la presenza di Gattuso, De Laurentiis e delle istituzioni locali.

Dal nostro inviato Ciro Troise