Spalletti: “Il sarò con te tu non devi mollare è partito dai tifosi, piaciuto allo spogliatoio, ci ha aiutato nei momenti di difficoltà. È uno stimolo ad essere più duri da sconfiggere, diventa difficile trovarne un altro così bello, magari lo miglioriamo con qualche parolina in più”

Katzemberger: “In termini generali ci saranno degli aumenti, l’inflazione avanza. Penso che i nostri gestori non abbiano mai approfittato sotto l’aspetto delle tariffe, ho sempre visto una spammatura corretta. Quest’operazione si fa anche per un ritorno economico, ci saranno tariffe leggermente ritoccate, non supereremo il 6%, ci sarà una mediazione”

Rossini: “Non sappiamo ancora quante amichevoli ci saranno, stiamo studiando il palinsesto col Napoli. Di solito ne sono due, aspettiamo la conferma tecnica, magari di non farle per il weekend”

De Laurentiis: “Mala tempora currunt per tutto il movimento calcistico, le acquisizioni sono legate alle uscite”

De Laurentiis: “Mertens? Ne parleremo quando finiremo di giocare, se uno è veramente interessato non si scompare. Dopo la partita di La Spezia, ne parleremo, dovrò incontrarmi anche con Spalletti per buttare giù le basi sul mercato. Il dialogo è il segreto del successo. Con Formisano stiamo studiando come tornare alla normalità, organizzeremo varie cose”

De Laurentiis: “Continuare l’avventura a Dimaro? La volontà c’è” (conferma anche Rossini)

Ramponi: “Stiamo organizzando di mettere una piccola pista da sci”

De Laurentiis: “Ci sarà Olivera sulla gigantografia? Stiamo seguendo vari terzini sinistri”

Spalletti: “Quando siamo innamorati, il sentimento rimane forte, poi a Dimaro avremo il pensiero di ricostruire una squadra forte. Ci sarà un mercato, bisogna organizzare una squadra per ambire a situazioni di classifica importanti. Vediamo poi il mercato cosa ci mette davanti, rimarrò comunque innamorato qualsiasi cosa accada”

Spalletti: “Quando si parla di preparazione calcistica, si va sempre a pensare all’attività vera. Non c’è più quella mentalità di una volta, con la cultura per cui quello che fai in ritiro te lo trovi a marzo, aprile. Si lavora soprattutto sulla qualità di stare in campo bene, è un motore che ha bisogno di andare a richiamare poi certe qualità. Non cambierà niente, si guardano quanto sono ravvicinate. Dipenderà poi dal calendario”

De Laurentiis: “Dal 15 novembre ci saranno i Mondiali senza l’Italia, il 23-24 novembre stiamo provando ad organizzarci con altre squadre italiane per fare qualcosa. Si è parlato di America, Emirati Arabi, Nord Africa. Non si può poi costringere tutte le società a rispettare un certo protocollo. Peccato che c’è la neve in Trentino in inverno, altrimenti potevamo pensare di fare un richiamo”

De Laurentiis: “Anguissa sicuramente rimane. Novità? Proprio prima di entrare qui abbiamo messo a punto una giornata fantastica, ci dev’essere il privilegio della scoperta giorno dopo giorno”

Rossini: “Cercheremo di costruire attorno al ritiro tutte le iniziative, vogliamo sempre tenere al centro le esigenze sportive, essere rispettosi dei ritmi, delle attività. Tutta la comunità trentina è sempre stata soddisfatta”

Spalletti: “Allo Sporthotel Rosatti abbiamo trovato un ambiente familiare, Dimaro è a 760 metri d’altitudine, sono le condizioni climatiche perfette per allenarsi di giorno e riposare la notte. Le strutture ci permettono di lavorare con due gruppi contemporaneamente. È una location perfetta per il ritiro, se tra tutte le montagne ci fate trovare anche un vulcano siamo a posto”

Assessore Ramponi: “Il Napoli porta fibrillazione in Val di Sole”

De Laurentiis: “Siamo in pieno mercato, ci saranno delle novità importanti per chi segue la squadra, ci saranno anche delle partite. Potremo ospitare 1000 persone sugli spalti, nel 2019 avevamo la media di 70000 napoletani che arrivavano in Val Di Sole. Con la ripresa normale, ci saranno nuovamente anche le attività in piazza. Sarà un’estate anche importante per la ricostruzione psicofisica di tutto il movimento calcio, vedere partite come Real Madrid-Manchester City ti riempie di gioia. Sia verso l’alto che verso il basso, c’è stato un campionato molto combattuto. Siamo in 20, non è facile vincere, poi c’è qualcuno che in passato l’ha fatto dirazzando ma sembra che anche lì le cose siano cambiate”

Maurizio Rossini: “Quest’anno siamo molto contenti non solo di annunciare l’undicesimo ritiro a Dimaro, la cosa più bella è che torniamo alla normalità, vogliamo riprendere il contatto con la natura senza le tensioni legate alla pandemia. Nell’inverno scorso abbiamo ripreso ad ospitare il turismo a pieno regime. La stagione estiva parte con qualche settimana d’anticipo, la Val di Sole si sta organizzando in questa direzione. Si stanno organizzando varie attività, vorremmo mettere a disposizione di mister Spalletti la migliore organizzazione e allo stesso tempo ci prepareremo affinchè ci sia il clima di massima serenità. Vi aspettiamo in Val di Sole anche quest’anno”

De Carli: “Sarà il ritiro con cui torneremo alla normalità”

