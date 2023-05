RILEGGI IL LIVE – De Laurentiis: “Saremo a Dimaro per altri quattro anni. Il 4 giugno si giocherà alle 19”

Lazzaroni: “È la festa dei tifosi, ci sarà la coppa. Stiamo gestendo con Valentina De Laurentiis e il Trentino Marketing per le celebrazioni”

De Laurentiis: “La cena di venerdì scorso è stata dovuta tra buonumore, amicizia e ringraziamento. Ad un certo punto era quasi un giallo su quando vincevamo lo scudetto, poi siamo andati ad Udine e abbiamo riempito lo stadio, è stata un’esperienza meravigliosa. In quel momento non puoi metterti sempre la medaglia ed essere al centro dell’attenzione, potevo farmi riprendere mentre mi collegavo con lo spogliatoio. Pensavo, invece, che fosse un momento loro ed era giusto che se lo godessero. Abbiamo poi giocato contro la Fiorentina, abbiamo vinto e vincere fa sempre bene. Mi sono arrivato i complimenti da tutto il mondo, mi sto sbattendo per la partita del 4 giugno che si giocherà alle 19. Monterò un palco di 520 metri quadrati e metterò una decina di schermi molto più grandi di quelli del 4 maggio, della gara di Udine. Ci sarà poi la consegna dello scudetto, una celebrazione canora coinvolgendo anche Spalletti e i calciatori, andando avanti fino a mezzanotte. Stamattina mi è venuto un’idea, ho chiamato Fiorello e gli ho chiesto di montare la sua struttura allo stadio Maradona e quel lunedì mattina vai in diretta dalla centralità del mondo che è Napoli. Possiamo invitare ulteriori ospiti per andare avanti dopo mezzanotte, probabilmente mi dirà di no”

De Laurentiis: “Ogni anno nei miei quasi diciannove anni abbiamo fatto sempre dei cambi, degli aggiustamenti. Nell’ultima conferenza pre-ritiro dissi che speravo di vincere il campionato, è chiaro che si può fare sempre di più, è anche doveroso. Quindi, siccome mi sono sempre divertito nella competitività sia nel cinema che nel calcio, con la prima serie televisiva con Carlo Verdone ho vinto. È chiaro che, dal primo giorno in cui saremo in viaggio per il nostro futuro che speriamo sarà azzurrissimo, dovremo metterci a lavorare sul mercato. In ogni anno calcistico c’è sempre stato qualcuno che partiva e chi entrava, penso che proprio in quel di Dimaro o al massimo una settimana prima ci dovremo rivedere per parlare di queste cose. In Trentino vado anche per sciare, a gennaio ho visto ancora il vecchio manifesto anche sbiaditello ma non mi sono inquietato pur essendo un perfezionista. Il Napoli è un brand così forte che basta un manifesto colorato d’azzurro con il sole. Un giorno stavo nella cattedrale di Santo Stefano a Capri, ad un certo punto capito con i piedi sulla tomba di un arcivescovo di Sorrento del 1713. Chiamo una sorella di papà, zia Raffaella, tuo zio Dino, quando ha cominciato a parlare, era un discolo impossibile e tua nonna lo mandava a Grottaglie da una cugina. Dopo anni di ricerca, mi hanno regalato un libro azzurro, ce l’ho a casa e viene fuori il blasone del nostro casato e dentro c’erano l’azzurro e il sole. Aurelio in greco è colui che splende”

Rizzi: “Faremo in modo che ogni sera ci saranno degli eventi, lo dobbiamo alle società e ai tifosi”

Lazzaroni: “Abbiamo il piano A e il piano B in relazione all’afflusso delle persone. Il meccanismo della prenotazione è una delle opzioni, la parola d’ordine è sicurezza per tutti, far sì che ci siano delle regole. Dai sopralluoghi e dalle richieste ci sarà la fase preparatoria”

Meret: “Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, il merito va a tutti se ci saranno centomila persone”

De Laurentiis: “Abbiamo già aggiunto l’Abruzzo nel periodo in cui il Trentino ha avuto problemi per il Covid. Ci hanno chiamato in tanti offrendoci soldi, io ho detto basta con le trasferte, si gioca dove si fa il ritiro. In Trentino, dove si fa la prima parte, noi giochiamo contro squadre di minore livello proprio per non sottoporre i giocatori agli incidenti. In passato c’erano le abitudini d’andare a giocare in Cina, Australia. Ci sono cascato una sola volta a Miami, abbiamo dovuto fare dei richiami via radio per riempire uno stadio di più di centomila persone, piano piano siamo arrivati a 60000-650000. Preferisco dare soldi a quelli dell’Emilia Romagna, ci dobbiamo allenare dove siamo in ritiro, poi durante l’arco dell’anno uno può andare anche a giocare in Australia se ti serve per gli sponsor. La preparazione va fatta in maniera scientifica, non azzardata”

Meret: “Conoscere già le strutture ti aiuta molto, lavorare in un posto senza fare tante tournèè ci permette di affrontare gli allenamenti, che sono molto intensi, con la giusta forza”

Valentina De Laurentiis: “Abbiamo fatto la maglia home, away, third, quella di Halloween, con le renne, quella dedicata a San Valentino. Stiamo valutando alcuni progetti”

Meret: “Sarà un piacere tornare a Dimaro, le strutture sono ottime, il campo è sempre bello, c’è una temperatura che ci consente di lavorare con la giusta intensità. È una fase importante per la stagione, dobbiamo conoscerci con i ragazzi nuovi, mettere in campo ciò che ci chiede il mister. È una fase fondamentale, ci aiuta lavorare con i nostri tifosi. Penso che sarà ancora più bello quest’anno, il seguito sarà ancora maggiore”

De Laurentiis: “I sogni sono delle panacee che sono preziosi quando la vita ti presenta le difficoltà”

Lazzaroni: “Sono contento d’aver abbandonato Dimaro, non lo faccio mai. Oggi ho detto bravo al presidente De Laurentiis, ringrazio la squadra per l’orgoglio di essere per più di dieci giorni il comune campione d’Italia. Stiamo lavorando molto, valutando tutte le idee, abbiamo approfondito tutto ciò che potevamo. Questo ritiro avrà due momenti: quello celebrativo per la vittoria dello scudetto e operativo per accogliere i tifosi. Stiamo lavorando anche per il futuro, avremo una palestra nuova, ci stiamo concentrando sull’aumentare i posti e sull’allietare i tifosi in modo diverso. Il ritiro cambierà in meglio, siamo molto contenti di rivedervi. Folgarida ha vinto il premio del cielo più azzurro d’Italia, complimenti a De Laurentiis perchè ha regalato un sogno al suo popolo”

Rizzi: “Siamo gemellati con Capri, è un altro onore, andiamo a fare un altro bel programma d’intrattenimento per i tifosi. Stiamo puntando da qualche anno sulla vacanza estiva, partiamo da un territorio che ha le sue radici nel turismo invernale. Il presidente De Laurentiis viene anche ad omaggiarci della sua presenza. L’onda lunga dello scudetto del Napoli ci sta portando fortuna, l’ha vinto anche la Trentino Volley”

Battagliola: “Siamo felici di accogliere i napoletani, abbiamo visto i bambini chiedere gli autografi ai nostri campioni. Dobbiamo soddisfare le premesse e le aspettative di chi ci raggiunge, stiamo cercando d’allargare la base della nostra ospitalità. Abbiamo realizzato l’app Mio Trentino, anche questo è un aiuto nella direzione dell’organizzazione del ritiro. 100mila persone sono numeri d’altissimo spessore, ci obbligano a ragionare in un’organizzazione, riguardo al cibo la sostenibilità sta diventando un focus importante. Devo un ringraziamento particolare al presidente De Laurentiis, gli chiedemmo d’inserire i camp per i ragazzi. Questa promessa è diventata una realtà, ci saranno anche due camp per i ragazzi di sei giorni”

Rossini: “Ci stiamo muovendo nella direzione voluta dal presidente, abbiamo lavorato anche sulle tribune”

De Laurentiis: “Bisognerebbe organizzarsi con delle tribune aggiuntive, perciò è importante fare quella zona pre-stadio. C’è il rischio che ci andiamo a incasinare oltremodo. Non ti voglio proporre un innesto azzurro delle tue mele, mi piacerebbe poter fare una cerimonia con te e con tre-quattro contadini illuminati per ideare un inizio nella vostra presenza di una mela biologica”

Rossini: “La squadra sarà in ritiro a Dimaro a partire dal pomeriggio del 14 luglio fino al 25 luglio, con la precisazione del presidente, cioè che potrebbe durare 24 ore in meno. Siamo contenti e orgogliosi di vederli a Dimaro-Folgarida dopo lo scudetto, stiamo preparando una stagione estiva nel solco di un periodo molto positivo sia per lo scorso inverno che per un anno fa. Stiamo ottenendo i migliori risultati nella storia del turismo in Trentino, tante persone hanno trovato in queste vallate alpine il contesto migliore per tornare a casa poi rinfrancati. Siamo contenti e impegnati nel preparare un contesto territoriale adeguato, la Val di Sole non potrà mai avere uno stadio con migliaia di spettatori. Ci stiamo organizzando al meglio, abbiamo fatto vari incontri anche con il questore Improta. Vi aspettiamo numerosi anche quest’anno”

De Laurentiis: “Devo ringraziare Meret, questo ragazzo è stato a torto criticato, l’abbiamo sostenuto e ha fatto un campionato eccezionale, inequivocabilmente eccezionale”

De Laurentiis: “Abbiamo fatto un accordo per allungare di altri tre ritiri oltre quello che faremo a luglio, saremo insieme per altri quattro anni”

Valentina De Laurentiis: “Ci aspettiamo un enorme flusso di persone, abbiamo valutato degli spazi più ampi per accogliere quest’enorme flusso, stiamo valutando un po’ di progetti. Apriremo uno e forse due negozi, abbiamo nuovi progetti in corso. Vorremmo fare un percorso con tutta una serie di fotografie dell’anno magico che abbiamo vissuto e ogni tifoso potrà farsi una foto con la coppa. È una nuova era, Napoli vuole e deve splendere, vogliamo dare dei servizi migliori”

De Laurentiis: “Non mi sottoponete domande di calcio, ne parleremo in futuro. Oggi si parla del ritiro in Trentino. A febbraio decisi di sciogliere il contratto con Robe di Kappa, ero un momento difficile causa Covid. Abbiamo avuto un periodo molto complicato per il trasferimento dei materiali, a Bergamo avevamo una ventina di sarte. Grazie a Valentina e al suo staff ci siamo creati un’armonia e una modalità, ora siamo diventati un asset molto importante. Quando vedo la risibile situazione di come agiscono squadre importanti, guardo mia figlia e penso che siamo veramente degli innovatori. Esprimo innanzitutto la nostra vicinanza per quanto accaduto alle popolazioni dell’Emilia Romagna, vedevo le immagini terrificanti dei tg. In televisione sentivo un esperto di clima, in alcuni Paesi come per esempio gli Stati Uniti i cicloni sono un fatto ricorrente, stiamo pagando l’inadeguatezza di poter sostenere situazioni a cui non siamo abituati. Ai sindaci, al presidente dell’Emilia Romagna, alle popolazioni siamo vicinissimi, con la Lega troveremo una linea comune d’appoggio, il Napoli farà comunque la sua parte”

Parlerà anche il portiere Alex Meret, al tavolo anche Valentina De Laurentiis che si occupa del marketing. Ci sono anche l’assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Roberto Felloni, l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il sindaco di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni.

Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida che dovrebbe svolgersi dal 14 al 25 luglio, è previsto anche l’intervento del presidente De Laurentiis.

A cura di Ciro Troise